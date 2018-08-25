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Son durum dolar kuru! Dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte dolar euro güncel döviz kurları

Dolar kuru 20 Ağustos Pazartesi günü haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı. Haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.28 artışla 88 bin 984 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), günlük yüzde 1.64 artışla 90 bin 186 puanda kapandı. İşte dolar euro fiyatlarındaki son durum...

25.08.2018 - 10:06 | Güncelleme:

Geçen haftanın son işlem gününde 5,7503 - 6,3480 aralığında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 3,2 artışla 6,0127'den tamamladı. Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında 5,9610 seviyesine kadar gerilemesinin arından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 6,1150 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,6 yükselişle 6,9865'ten, sterlin/TL de yüzde 1,5 değer kazancıyla 7,7949'dan işlem görüyor.

Analistler, geçen haftanın son işlem gününde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), kur ataklarına karşı yeni hamle yaptığını belirterek, BDDK'nın swap işlemlerindeki sınırlama kapsamına, bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin de dahil edilmesine karar verdiğini anımsattı.

Bugünün ilk saatlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında ikili Para Takası (Swap) Anlaşması imzalandığı ve anlaşma kapsamında ilk aşamada kullanılacak kaynağın 3 milyar dolar karşılığı olması beklendiğini söyledi.

Analistler, dolar/TL'de 6 seviyesinin psikolojik destek konumunda bulunduğunu, 6,1750'nin ise direnç konumunda izleneceğini dile getirdi.Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre ayrıca aylık ÜFE ise Temmuz´da Haziran ayına göre yüzde 0.2 arttı.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret savaşı endişeleri sürerken, Almanya´da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi´nin (ÜFE) ardından Avrupa borsaları yükselişte.

Dolar endeksi bir yıldan fazla bir sürenin zirvesini gördükten sonra bugün yüzde 0.13 artışla 96.22 düzeyine geri dönerken, euro/dolar paritesi günlük yüzde 0.15 düşüşle 1.1421 düzeyine geriledi.

Avrupa´da da endeksler ticaret savaşı endişelerinin hafiflemesi ve ÜFE verisiyle yükseldi. ALMANYA Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Temmuz´da beklentiyi karşıladı ve yüzde 3.0 olarak gerçekleşti.

 


BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.20 artışla 98 bin 492 puana döndü. 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.54 düşüşle 22.0 düzeyine çekildi. DOLAR endeksi yüzde 0.22 artışla 96.31 düzeyine yükseldi. EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.24 düşüşle 1.1411 düzeyine çekildi.

Anadolu Ajansı'ndan gelen son veriler

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,0870 6,0880
Avro 6,9450 6,9460
Sterlin 7,7270 7,7680
ANKARA    
ABD Doları 5,9300 6,1800
Avro 6,7500 7,0500
Sterlin 7,4060 7,8380
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