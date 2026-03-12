Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son oruç tarihi: 2026 Ramazan ayı ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak, son sahura hangi gün kalkılacak? Ramazan Bayramı tarihi

        Son oruç tarihi: 2026 Ramazan ayının son orucu ne zaman tutulacak, son sahur hangi gün yapılacak?

        Ramazan ayı manevi atmosferiyle yurt genelinde idrak edilmeye devam ediyor. Bugün 12 Mart itibarıyla binlerce Müslüman, 22. orucunu tutuyor. Rahmet ve bereket ayının sonlarına yaklaşırken son oruç ve son sahur tarihi araştırmaları hız kazandı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2026 Ramazan ayı ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 11:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan ayı, Türkiye’nin dört bir yanında ibadet, dayanışma ve paylaşma duygularıyla yaşanmaya devam ediyor. Bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayan Ramazan'ın, 12 Mart itibarıyla 22. orucu idrak ediliyor. Ramazan ayının son günlerine doğru yaklaşırken Müslümanlar, son oruç ve son iftar tarihlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimine göre Ramazan'ın bitiş tarihi belli oldu. Bu kapsamda "Ramazan Ayı hangi gün bitiyor, son oruç ve son sahur ne zaman?" sorularının cevabı haberimizde...

        2

        RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınlandığı dini günler takvimine göre 2026 yılının Ramazan Ayı 19 Mart tarihinde sona erecek.

        3

        SON ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

        2026 Ramazan ayının son orucu 19 Mart Perşembe günü tutulacak ve aynı gün arefe günü olarak idrak edilecek.

        4

        SON SAHURA HANGİ GÜN KALKILACAK?

        Mübarek Ramazan’ın son sahuruna Mart ayının 18’ini 19’una bağlayan gece kalkılacak.

        5

        RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

        2026 yılının Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayıp 19 Mart’ta bitecek. Bu kapsamda Ramazan ayı toplam 29 gün sürecek.

        6

        RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

        Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (Son oruç)

        Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"