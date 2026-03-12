Son oruç tarihi: 2026 Ramazan ayının son orucu ne zaman tutulacak, son sahur hangi gün yapılacak?
Ramazan ayı manevi atmosferiyle yurt genelinde idrak edilmeye devam ediyor. Bugün 12 Mart itibarıyla binlerce Müslüman, 22. orucunu tutuyor. Rahmet ve bereket ayının sonlarına yaklaşırken son oruç ve son sahur tarihi araştırmaları hız kazandı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2026 Ramazan ayı ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak? İşte tüm detaylar...
Ramazan ayı, Türkiye’nin dört bir yanında ibadet, dayanışma ve paylaşma duygularıyla yaşanmaya devam ediyor. Bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayan Ramazan'ın, 12 Mart itibarıyla 22. orucu idrak ediliyor. Ramazan ayının son günlerine doğru yaklaşırken Müslümanlar, son oruç ve son iftar tarihlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimine göre Ramazan'ın bitiş tarihi belli oldu. Bu kapsamda "Ramazan Ayı hangi gün bitiyor, son oruç ve son sahur ne zaman?" sorularının cevabı haberimizde...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınlandığı dini günler takvimine göre 2026 yılının Ramazan Ayı 19 Mart tarihinde sona erecek.
SON ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
2026 Ramazan ayının son orucu 19 Mart Perşembe günü tutulacak ve aynı gün arefe günü olarak idrak edilecek.
SON SAHURA HANGİ GÜN KALKILACAK?
Mübarek Ramazan’ın son sahuruna Mart ayının 18’ini 19’una bağlayan gece kalkılacak.
RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026 yılının Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayıp 19 Mart’ta bitecek. Bu kapsamda Ramazan ayı toplam 29 gün sürecek.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ
Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (Son oruç)
Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar