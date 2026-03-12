Ramazan ayı, Türkiye’nin dört bir yanında ibadet, dayanışma ve paylaşma duygularıyla yaşanmaya devam ediyor. Bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayan Ramazan'ın, 12 Mart itibarıyla 22. orucu idrak ediliyor. Ramazan ayının son günlerine doğru yaklaşırken Müslümanlar, son oruç ve son iftar tarihlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimine göre Ramazan'ın bitiş tarihi belli oldu. Bu kapsamda "Ramazan Ayı hangi gün bitiyor, son oruç ve son sahur ne zaman?" sorularının cevabı haberimizde...