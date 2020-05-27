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Soner geri dönüyor

Göztepe'nin sezon başında Medipol Başakşehir'den kiralanan Soner Aydoğdu'nun lig bitiminde kulübüne dönecek

Göztepe

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sezon başında Medipol Başakşehir'den kiralanan Soner Aydoğdu'nun lig bitiminde kulübüne dönebileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla takımın en önemli ayaklarından olan deneyimli orta saha oyuncunun, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından yeni sezonda kadroda değerlendirileceği ifade edildi. Buruk'un Soner'in Göztepe'de sergilediği performansı çok beğendiği belirtilirken, 29 yaşındaki futbolcuyu sezon başı kampına dahil edeceği vurgulandı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in gelecek sezon bir aksilik olmazsa Avrupa kupaları dahil 3 kulvarda mücadele edeceğini öngören Buruk'un, "Soner'e ihtiyacım olacak. İyi bir sezon geçirdi. Bize de önemli katkılar sağlar" dediği öğrenildi.

İstanbul temsilcisine 2018-2019 sezonunda Akhisarspor'dan transfer edilen Soner Aydoğdu, ilk sezonunda 22 resmi müsabakaya çıkıp 3 asist yaptı. Bu sezon başında Göztepe'ye gelen Soner, 22 Süper Lig maçında oynadı. Takımın bankoları arasına adını yazdıran oyuncu 3 gol ve 7 asist yaparak Göztepe'nin en etkili futbolcularından biri oldu.

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