Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Songül Karlı'dan maskeli fotoğraf! İddialı pozların kadınına beğeni yağdı!

        Songül Karlı'dan maskeli fotoğraf! İddialı pozların kadınına beğeni yağdı!

        Sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla ve yaptığı açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren şarkıcı, sunucu Songül Karlı, son olarak yayınladığı maskeli pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isme dakikalar içerisinde sevenlerinden övgü dolu yorumlar yağdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 12:17 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan türkücü ve sunucu Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan estetik iddialarına yanıt verdi. Ünlü sunucu takipçilerine sitem etti.

        2

        Songül Karlı, hakkında çıkan haberlere şu yanıtları verdi:

        “Evet arkadaşlar yine estetiğe geldim. Sizin deyiminizle ben her gün estetik yaptırıyorum. Her gün öyle haberlerim çıkıyor. Gözlerini çektirmişsin, badem göz yaptırmışsın, 'bu ameliyatların ne gereği var?' diye beni eleştiriyorsunuz. Arkadaşlar elbette yaş alıyoruz yüz şeklimiz değişiyor ama estetik değil. Kuaförüm Fatih saçımı yandan sıkıca örünce göz kapaklarım geriye çekiliyor ve badem göz ameliyatı olmuş gibi görünüyorum”

        3

        Sık sık sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla, yaptırdığı estetik operasyonlar ve açıklamalarıyla magazin gündemine konu olan Songül Karlı, hakkında çıkan haberlere verdiği yanıtlar sonrası maskeli pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.

        4

        Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan "Bu Tabak Kimin?" yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı'nın maskeli verdiği pozuna sevenlerinden: "Gözlerin güzelliği", "Her halin muhteşem", "Tam bir kraliçe" gibi övgü dolu yorumlar geldi.

        5

        İşte Songül Karlı'nın son paylaşımı...

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İzlanda'da yanardağ patladı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        Rekor fiyata satıldı
        Rekor fiyata satıldı
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'