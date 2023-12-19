Songül Karlı'dan maskeli fotoğraf! İddialı pozların kadınına beğeni yağdı!
Sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla ve yaptığı açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren şarkıcı, sunucu Songül Karlı, son olarak yayınladığı maskeli pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isme dakikalar içerisinde sevenlerinden övgü dolu yorumlar yağdı.
Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan türkücü ve sunucu Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan estetik iddialarına yanıt verdi. Ünlü sunucu takipçilerine sitem etti.
Songül Karlı, hakkında çıkan haberlere şu yanıtları verdi:
“Evet arkadaşlar yine estetiğe geldim. Sizin deyiminizle ben her gün estetik yaptırıyorum. Her gün öyle haberlerim çıkıyor. Gözlerini çektirmişsin, badem göz yaptırmışsın, 'bu ameliyatların ne gereği var?' diye beni eleştiriyorsunuz. Arkadaşlar elbette yaş alıyoruz yüz şeklimiz değişiyor ama estetik değil. Kuaförüm Fatih saçımı yandan sıkıca örünce göz kapaklarım geriye çekiliyor ve badem göz ameliyatı olmuş gibi görünüyorum”
Sık sık sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla, yaptırdığı estetik operasyonlar ve açıklamalarıyla magazin gündemine konu olan Songül Karlı, hakkında çıkan haberlere verdiği yanıtlar sonrası maskeli pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.
Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan "Bu Tabak Kimin?" yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı'nın maskeli verdiği pozuna sevenlerinden: "Gözlerin güzelliği", "Her halin muhteşem", "Tam bir kraliçe" gibi övgü dolu yorumlar geldi.
İşte Songül Karlı'nın son paylaşımı...