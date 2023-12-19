Songül Karlı'dan maskeli fotoğraf! İddialı pozların kadınına beğeni yağdı!

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan türkücü ve sunucu Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan estetik iddialarına yanıt verdi. Ünlü sunucu takipçilerine sitem etti.

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Songül Karlı, hakkında çıkan haberlere şu yanıtları verdi:

“Evet arkadaşlar yine estetiğe geldim. Sizin deyiminizle ben her gün estetik yaptırıyorum. Her gün öyle haberlerim çıkıyor. Gözlerini çektirmişsin, badem göz yaptırmışsın, 'bu ameliyatların ne gereği var?' diye beni eleştiriyorsunuz. Arkadaşlar elbette yaş alıyoruz yüz şeklimiz değişiyor ama estetik değil. Kuaförüm Fatih saçımı yandan sıkıca örünce göz kapaklarım geriye çekiliyor ve badem göz ameliyatı olmuş gibi görünüyorum”