Sony State of Play Şubat 2026: God of War Remake’ten Castlevania’ya kadar sürprizlerle dolu bir saat

zirveye ulaşmış durumda. Geliştiriciler, daha immersif hikayeler, çapraz platform desteği, VR entegrasyonları ve optimizasyonlu açık dünya deneyimleri sunmak için yarışırken, son yılların yarı iletken ve RAM krizleri üretim maliyetlerini artırarak sektördeki yenilik hızını bir miktar yavaşlattı. Bu zorlu ortamda Sony’nin Şubat State of Play’i, PS5’in geleceğine dair güçlü sinyaller verdi ve krizlere rağmen kaliteli içerik akışını sürdürdüğünü kanıtladı.

YENİ OYUN DUYURULARI VE SÜRPRİZLER

Etkinlik, Ember Lab’ın sürpriz devam oyunu Kena: Scars of Kosmora ile açıldı; 2021’deki Bridge of Spirits’in devamı olan bu aksiyon-macera, 2026’da PS5 ve PC’ye geliyor. God of War serisi iki büyük haberle gündeme damga vurdu: Santa Monica Studio ile Mega Cat Studios’un ortaklığı God of War: Sons of Sparta adlı 2D side-scroller hemen yayınlandı, ayrıca TC Carson’ın (orijinal Kratos seslendirmecisi) katılımıyla orijinal üçlemenin (God of War I-III) remake’i resmiyet kazandı. Diğer dikkat çeken duyurular arasında Project Windless (açık dünya aksiyon RPG), Star Wars: Galactic Racer, Dead or Alive 6: Last Round, 007 First Light, Beast of Reincarnation (yaz 2026), Brigandine Abyss, 4: Loop ve John Wick evreninden ilham alan bir aksiyon oyunu yer aldı.