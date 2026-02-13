Sony State of Play Şubat 2026: God of War Remake’ten Castlevania’ya kadar sürprizlerle dolu bir saat
Sony, 12 Şubat 2026'da düzenlediği 60 dakikadan uzun State of Play yayınında PS5 ekosistemini güçlendirecek onlarca duyuru yaptı. Kena: Scars of Kosmora, God of War: Sons of Sparta'nın anında çıkış yapan 2D spin-off'u, orijinal God of War üçlemesinin remake'i, Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, yeni Castlevania: Belmont's Curse, Silent Hill: Townfall'un first-person oynanış fragmanı, John Wick temalı oyun, Ghost of Yōtei Legends'in Mart DLC'si ve daha pek çok üçüncü parti/ indie proje tanıtıldı. Konami'nin özel mini sunumuyla zenginleşen etkinlik, hem nostalji hem de yenilik odaklı bir denge kurarak PS5'in 2026 yol haritasını netleştirdi ve rekabetçi konsol savaşında Sony'ye önemli bir avantaj sağladı.
zirveye ulaşmış durumda. Geliştiriciler, daha immersif hikayeler, çapraz platform desteği, VR entegrasyonları ve optimizasyonlu açık dünya deneyimleri sunmak için yarışırken, son yılların yarı iletken ve RAM krizleri üretim maliyetlerini artırarak sektördeki yenilik hızını bir miktar yavaşlattı. Bu zorlu ortamda Sony’nin Şubat State of Play’i, PS5’in geleceğine dair güçlü sinyaller verdi ve krizlere rağmen kaliteli içerik akışını sürdürdüğünü kanıtladı.
YENİ OYUN DUYURULARI VE SÜRPRİZLER
Etkinlik, Ember Lab’ın sürpriz devam oyunu Kena: Scars of Kosmora ile açıldı; 2021’deki Bridge of Spirits’in devamı olan bu aksiyon-macera, 2026’da PS5 ve PC’ye geliyor. God of War serisi iki büyük haberle gündeme damga vurdu: Santa Monica Studio ile Mega Cat Studios’un ortaklığı God of War: Sons of Sparta adlı 2D side-scroller hemen yayınlandı, ayrıca TC Carson’ın (orijinal Kratos seslendirmecisi) katılımıyla orijinal üçlemenin (God of War I-III) remake’i resmiyet kazandı. Diğer dikkat çeken duyurular arasında Project Windless (açık dünya aksiyon RPG), Star Wars: Galactic Racer, Dead or Alive 6: Last Round, 007 First Light, Beast of Reincarnation (yaz 2026), Brigandine Abyss, 4: Loop ve John Wick evreninden ilham alan bir aksiyon oyunu yer aldı.
KONAMI ÖZEL SUNUMU VE KLASİK SERİLERİN DÖNÜŞÜ
Konami, State of Play içinde ayrı bir bölümle parladı. Castlevania: Belmont’s Curse, Motion Twin ile ortak yeni bir oyun olarak tanıtıldı. Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, Guns of the Patriots, Peace Walker ve Ghost Babel’i kapsayarak 27 Ağustos’ta PS5’e geliyor. Silent Hill: Townfall’un first-person oynanış fragmanı gösterildi; Darwin’s Paradox (Nisan 2026) ve Rev. Noir gibi projeler de duyuruldu. Bu sunum, Konami’nin klasik IP’lerini modern platformlara taşıma stratejisini başarıyla sergiledi.
MEVCUT OYUNLARA GÜNCELLEMELER VE DLC’LER
Yayın, yeni oyunların yanı sıra mevcut hitlere de yer verdi. Ghost of Yōtei Legends ücretsiz multiplayer DLC’si 10 Mart’ta PS5’e geliyor; yeni sınıflar ve oynanış detayları paylaşıldı. Control Resonant genişletmesi, Death Stranding 2: On the Beach PC sürümü, Monster Hunter Wilds, Shinobi: Art of Vengeance, Sonic Racing: CrossWorlds, Digimon Story gibi oyunların güncellemeleri ve demo’ları tanıtıldı. PlayStation Plus kataloğuna Marvel’s Spider-Man 2, Tekken: Dark Resurrection gibi klasikler eklendi. Ayrıca Rayman: 30th Anniversary Edition 13 Şubat’ta dijital olarak çıktı.
State of Play, 2 PM PT’de başlayan 60+ dakikalık yayınla YouTube ve Twitch üzerinden canlı izlendi. Sony, kendi stüdyoları (PlayStation Studios) ile üçüncü parti geliştiricileri (Konami, Ember Lab vb.) dengeli bir şekilde öne çıkardı. Etkinlik sonrası resmi blog yazıları, fragmanlar ve demo erişimleri duyuruldu. Bu format, Sony’nin yıllık Şubat slotunu korurken topluluğa doğrudan ve şeffaf iletişim kurma geleneğini sürdürdü; oyuncular arasında geniş yankı uyandırdı.