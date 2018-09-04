Oyun dünyasının efsane konsolu PlayStation 2’nin fişi resmen çekiliyor. 2012’den beri üretimi yapılmayan konsola Sony’nin verdiği teknik destek yıllardır sürüyordu. Ancak Sony Japonya, PS2 kullanıcılarına geçtiğimiz ay son bir şans vererek çevrimiçi form doldurmaları halinde son defalığına bir kez tamirden yararlanabileceklerini duyurdu.

Çevrimiçi formu doldurmuş olan PS2 kullanıcıları, emektar konsollarını 7 Eylül’e kadar teknik desteğe gönderebilecek. Bu tarihten sonra ise Sony’nin PlayStation 2’ye verdiği teknik destek 18 yıl sonra sona erecek ve bozulan konsollara bakması mümkün olmayacak.

İlk kez 4 Mart 2000’de piyasaya çıkan PlayStation 2, tüm zamanların en çok satan oyun konsolu olmayı başarmıştı. 31 Ağustos 2018 ise efsanevi konsolun emekliye ayrıldığı gün olarak tarihe geçecek.

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