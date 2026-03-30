Sophie Turner'ın sakatlığı 'Tomb Raider' dizisini durdurdu

Yakında yayınlanacak 'Tomb Raider' dizisinin çekimleri, başrol oyuncusu Sophie Turner'ın geçirdiği sakatlık nedeniyle durduruldu. Video oyun ikonu Lara Croft’un yeni serüvenini konu alan 'Tomb Raider' dizisinin çekimleri, Turner’ın iyileşme sürecine bağlı olarak belirsiz bir süreliğine askıya alındı.

Amazon MGM Studios'tan yapılan açıklamada, "Sophie Turner yakın zamanda küçük bir kaza geçirdi. Tedbir amaçlı olarak, iyileşmesi için kendisine zaman tanımak amacıyla prodüksiyon kısa süreliğine durduruldu. Prodüksiyona en kısa sürede devam etmeyi dört gözle bekliyoruz" denildi.

ABD'de bazı yayın organlarında, oyuncunun daha önceden var olan bir sırt sakatlığının nüksettiği ve bu durumun prodüksiyonun en az bir ay, hatta bazı iddialara göre altı aya kadar durmasına neden olabileceği belirtildi. Ancak Turner'ın rahatsızlığının detayları resmi olarak açıklanmadı.

Dizide Sophie Turner'ın yanı sıra Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie ve August Wittgenstein yer alıyor.

Dizinin senaryosunu 'Fleabag’in yaratıcısı Phoebe Waller-Bridge kaleme aldı. Bridge ayrıca, dizinin yürütücü yapımcılığını da üstleniyor.