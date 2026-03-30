Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Sophie Turner'ın sakatlığı 'Tomb Raider' dizisini durdurdu

        Sophie Turner'ın sakatlığı 'Tomb Raider' dizisini durdurdu

        Başrol oyuncusu Sophie Turner'ın geçirdiği sakatlık, 'Tomb Raider' dizisi çekimlerinin askıya alınmasına neden oldu

        Giriş: 30.03.2026 - 14:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Set durdu

        Yakında yayınlanacak 'Tomb Raider' dizisinin çekimleri, başrol oyuncusu Sophie Turner'ın geçirdiği sakatlık nedeniyle durduruldu. Video oyun ikonu Lara Croft’un yeni serüvenini konu alan 'Tomb Raider' dizisinin çekimleri, Turner’ın iyileşme sürecine bağlı olarak belirsiz bir süreliğine askıya alındı.

        Amazon MGM Studios'tan yapılan açıklamada, "Sophie Turner yakın zamanda küçük bir kaza geçirdi. Tedbir amaçlı olarak, iyileşmesi için kendisine zaman tanımak amacıyla prodüksiyon kısa süreliğine durduruldu. Prodüksiyona en kısa sürede devam etmeyi dört gözle bekliyoruz" denildi.

        ABD'de bazı yayın organlarında, oyuncunun daha önceden var olan bir sırt sakatlığının nüksettiği ve bu durumun prodüksiyonun en az bir ay, hatta bazı iddialara göre altı aya kadar durmasına neden olabileceği belirtildi. Ancak Turner'ın rahatsızlığının detayları resmi olarak açıklanmadı.

        Dizide Sophie Turner'ın yanı sıra Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie ve August Wittgenstein yer alıyor.

        Dizinin senaryosunu 'Fleabag’in yaratıcısı Phoebe Waller-Bridge kaleme aldı. Bridge ayrıca, dizinin yürütücü yapımcılığını da üstleniyor.

        #Sophie Turner
        #Tomb Raider
        #dizi
        #Kaza
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrolde tarihi ralli
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye'ye yayılıyor!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
