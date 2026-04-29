Sörfçülerden yardım çağrısı!

Aydın’ın Didim ilçesinde kürek sörfü için denize açılan ve geri dönemeyen iki kişinin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

İHA'nın haberine göre Didim önlerinden 2 kişinin kürek sörfü ile denize açıldığı ve geri dönemediği bilgisinin alınması üzerine başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde bahse konu kişiler Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak Didim Limanı’na getirildi.

İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.