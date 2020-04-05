AS gazetesi Real Madrid'in ilgisini çeken genç golcüler arasında Sörloth'u da gösterdi. 24 yaşındaki forvet, "Real Madrid yer yüzünün en büyük takımlarından birisi. 'Oynamak istemiyorum' dersem bana kimse inanmaz. İsterim. Hem de çok. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var. Zaten kulübümle anlaşmadan Real Madrid’e bile olsa gidemem" ifadelerini kullandı.

MİLAN DA DEVREYE GİRDİ

Öte yandan İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Milan'da CEO Ivan Gazidis, 24 yaşındaki golcünün transferini bitirmekte oldukça kararlı.