Sosyal Bilgiler Öğretmenliği atama puanı kaç, Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine kaç kişi atanacak?

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANI 2024

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği atama taban puanı 50 olarak açıklandı.

Bakan Tekin'in açıklaması; "Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. "

2023 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik atamasında Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinin KPSS taban puanı 69,87; sözlü sınav taban puanı 70 olarak belirlenmişti.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024

Ön Başvuru ve Sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 20 - 31 Mayıs 2024

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 10 Haziran 2024

Sözlü sınavların başlangıcı 1 Temmuz 2024