Sosyal Bilgiler Öğretmenliği atama puanı kaç, Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine kaç kişi atanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen atama takvimi duyuruldu. 20 bin öğretmen ataması takvimi kapsamında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği atama puanı belli oldu. Adaylar ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini 20-31 Mayıs'ta yapacak. Süreç başvuru kılavuzu doğrultusunda ilerletecek. İşte Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ataması taban puanı ve kontenjan sayısı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği atama puanı belli oldu. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 87 branşta alım yapılacak. Peki Sosyal Bilgiler Öğretmenliği atama puanı kaç, Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine kaç kişi atanacak?
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA SAYISI KAÇ?
MEB açıklamasına göre 20 Bin öğretmen atamasında 754 sınıf öğretmeni atanacak.
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANI 2024
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği atama taban puanı 50 olarak açıklandı.
Bakan Tekin'in açıklaması; "Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. "
2023 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik atamasında Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinin KPSS taban puanı 69,87; sözlü sınav taban puanı 70 olarak belirlenmişti.
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024
Ön Başvuru ve Sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 20 - 31 Mayıs 2024
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 10 Haziran 2024
Sözlü sınavların başlangıcı 1 Temmuz 2024