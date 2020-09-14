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Sosyal girişimcilik bilincinin artırılması ve sosyal girişimcilerin sayısının artması amacıyla çalışmalar yürüten Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA),9-10 Eylül tarihleri arasında düzenlediği konferansta sosyal girişim ekosistemini bir araya getirdi.

"Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Konferansı: Köprüler Kurmak" başlığıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye'den ve dünyanın farklı bölgelerinden konuşmacılar ve katılımcılar yer aldı. Konferansta "Ekosistem Gelişimi", "Savunuculuk", "Kapasite Geliştirme", "Ekosisteme Erişim, Diyalog Geliştirme ve İşbirlikleri Kurma" konuları tartışıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Şu ana kadar Sivil Toplum Destek Programı I ve II kapsamında toplam 79 projeye 10.4 milyon euro destek sağladık. Sivil toplumun Türkiye'de, karar süreçlerine daha fazla katılması, sivil toplumun öncü fikirlerinin karar alma mekanizmasında değerlendirilmesi imkanını yaratır" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla kamu arasında daha sağlıklı, güvene dayanan bir ilişki oluşturulması için çalıştıklarını kaydeden Kaymakcı, "Biz bu program altında yürütülen "Kamu ve STK'lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı" kapsamında Vehbi Koç Vakfı'nın da aralarında bulunduğu toplam 10 sivil toplum kuruluşuna, yaklaşık 4.3 milyon euro hibe desteği sağladık. Türkiye AB ilişkilerinde somut sonuç aldığımız projelerden biri de bu projedir. AB üyeliğiyle bütünleşmenin gideceği noktayı belirleyecek olanın sivil toplum olduğuna inanıyoruz. Ekim ayı sonunda proje tamamlanıyor, ancak burada bitmeyecek, elimizde somut bir ağ oluştu. Türkiye'de sosyal girişimciliğin daha iyi anlaşılması, sivil toplum ve değişik kesimlerin bilinçlendirilmesi için çalışmaları sürdüreceğiz" diye konuştu.

'SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK'

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım toplantıda yaptığı konuşmasında, "Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı" projesini 2018 yılında, Sivil Toplum Sektörü Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Finans ve İhale Birimi desteği ile başlattıklarını söyledi.

Erdal Yıldırım, "Proje ile sivil toplum kuruluşlarının ve aktif yurttaşların kapasitelerini ve kamu kurumlarıyla diyaloglarını güçlendirmeye imkân verecek bir sosyal girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçladık. Derinleşen küresel ve yerel ekonomik, sosyal ve çevresel sorunların çözümünde sosyal girişimciliğin önemine yürekten inanıyoruz. Sivil toplum, kamu ve özel sektörün el ele verdiğinde, kaynaklarını etkili şekilde ortak hedefler için kullandığında nasıl bir etki yaratılabileceğini iki yıllık deneyimimizde gördük" dedi.

120 STK'YA 20 MİLYON EURO

Konferansta konuşan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, da, 4 yıl önce Türkiye'ye sağlanan Avrupa Birliği mali yardımları kapsamında sivil toplum sektörünü güçlendirmek amacıyla yola çıktıklarını, 4 farklı programla 120 sivil toplum örgütüne 20 milyon euroluk bir kaynak sağlayarak Türkiye'de sivil toplumun güçlenmesine çalıştıklarını aktardı.

Bülent Özcan, "Türkiye'de güçlü STK'ların önemli konuları ele alarak kapasite geliştirmesi ve bu alanda yenilikçi adımlar atmasını hedefledik. Gelinen noktada Türkiye'deki sosyal girişimcilik ekosisteminin fotoğrafının çekildiği, mevzuatının tarandığı, dünya örnekleriyle karşılaştırmaların yapıldığı, kısacası ülkemizdeki sosyal girişimciliğin güçlenmesiyle ilgili önemli bir altyapının oluşturulduğu bir projeyi tamamlamak üzereyiz. UNDP ile birlikte Türkiye'de sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirecek yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye'deki sosyal girişimcilerin ve alanda çalışanların ihtiyaçlarından yola çıkarak projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu ( KUSIF) Yönetici Direktörü Dr. Gonca Ongan, "Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı" olarak 2 yıllık süre zarfında eğitimler düzenlediklerini, online ve offline etkinlikler organize ettiklerini aktardı.