Sosyal medya düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda 0:00 / 0:00

AA

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Adalet Komisyonu'nda başlandı.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında toplandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, teklifin ilk imza sahibi olarak yaptığı konuşmada, düzenlemenin uzun süredir tartışıldığını, leh ve aleyhteki görüşleri saygıyla karşıladıklarını söyledi.

Kanun teklifinin hak ve özgürlükleri kısıtlayacağının, basına sansür getireceğinin, seçimleri tehlikeye düşüreceğinin iddia edildiğini belirten Yıldız, "Arkadaşlar, sosyal medyanın durumunu biliyorsunuz. Sosyal medyanın bir ahlaki yenilenmeye ihtiyacı var. Bu çok net. Bu konuda sadece Türkiye değil, dünya kamuoyu hemfikir." diye konuştu.

İnsanların habere ulaşmak için sosyal medyayı kullandığını, gelişmelerin, sosyal ve hukuki problemleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Yıldız, temel hak ve özgürlükleri korumanın devletin görevi olduğunu vurguladı.

"YENİ BİR DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR"

Yıldız, dinamik olan bu süreci yönetebilmek için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

İnternetin veri paylaşımında kontrol edilmesi zor bir güç doğurduğunu söyleyen Yıldız, kültür, finans, sosyal alan, siyasette yalan ve yanıltıcı bilgi yaymanın toplum hayatında ciddi hasarlara sebep olduğunu kaydetti.

Birçok ülkenin dezenformasyonu ceza yaptırımına bağladığının altını çizen Yıldız, Türk Ceza Kanunu'nda yalan haber yaymaya yönelik sadece bir madde bulunduğunu, onun da savaş durumlarını kapsadığını anlattı.

Feti Yıldız, teklifin en çok tartışılan 29. maddesiyle, halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliğini, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı olduğu bilinen bir bilgiyi kamu barışını bozacak şekilde alenen yaymanın suç olarak düzenlendiğini belirtti.

Bu suçun tehlike suçu olduğunu aktaran Yıldız, tehlike suçlarında suçun işlenerek netice alınması halinde suçla mücadelede geç kalınmış olunacağını ifade etti.

Yıldız, dezenformasyon olarak bilinen fiillerin, kişilerin bireysel kanaatlerini açıklama veya haber verme hakkıyla karıştırılmaması için failin halk arasında endişe, korku, panik yaratma konusunda özel bir maksadı, saiki bulunmasının şart olduğunu kaydetti.

Bu suçun taksirle işlenmesinin de mümkün olmadığını dile getiren Yıldız, "Buna toplumsal muhalefeti bastırma ya da sansür yasası diyebilmek için 6'lı masanın mütemmim cüzü olmak gerekir." dedi.

"ÖZGÜRLÜKLERLE DEĞİL SUÇLA MÜCADELE EDİYORUZ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, teklifle toplum hayatının huzur ve güven içinde yürümesi ve kamu barışının korunmasının amaçlandığını vurguladı.

Almanya'nın dezenformasyon kanunu yürürlüğe girdikten sonra basın özgürlüğü sıralamasında 15. sıradan 11. sıraya geldiğini anlatan Yıldız, "Biz özgürlüklerle değil, suçla mücadele ediyoruz. Toplumsal düzenin korunması için hukuki değeri bilerek, isteyerek ihlal edenlerle mücadele ediyoruz. Burada yerimiz, duruşumuz bellidir. Yalan haber suçunun toplumu kemiren bir tehlike olduğunu izah etmeme gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, düşünce ve eleştiri özgürlüğünün olmadığı yerde yaşamın çekilmez hal alacağını belirtti.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise daha iyi, beklentileri daha çok karşılayacak bir teklif olması konusunda bazı maddelerde değişikliği uygun gördüklerini dile getirdi.

Özdemir'in de düzenlemeleri hakkında bilgi verdiği teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.