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Değirmencioğlu, mutlu haberi sosyal medya hesabından, "Evet dedim! 'Herkes ilk sevgilisiyle evlensin' tweetimi hatırlayanlar şey bir de Çinli olayını hatırlayanlar; 12 sene sonra heyecanımı sizle paylaşmak istedim. Hep yanımda siz vardınız)" notuyla takipçileriyle paylaştı.