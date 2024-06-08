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        Haberler Bilgi Gündem Sosyal medyada gündem olan TYT sorusu: Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır?

        Sosyal medyada gündem olan TYT sorusu: Cırcır böceği nasıl yazılır?

        YKS heyecanı TYT oturumu ile 8 Haziran Cumartesi günü başladı. TYT'nin ardından birçok soru sosyal medyada geniş yer bulurken, onlardan bir tanesi de bir yazım yanlışı sorusu oldu. TYT'de sorulan, cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır sorusu, yanıtı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. İşte sosyal medyada gündem olan cırcır böceği sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 19:06 Güncelleme: 08.06.2024 - 19:06
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        Adaylar tarafından heyecanla beklenen TYT oturumu 8 Haziran günü gerçekleşti. Gerçekleşen sınavın ardından TYT soruları sosyal medyada gündem olurken, cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır sorusu adayların en çok merak ettiği sorular arasında yer aldı. Peki, "Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır?" İşte detaylar...

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        Türkçede, birçok bitişik ya da ayrı yazılan kelime bulunur. Cırcır kelimesinin doğru yazımı da bu noktada merak edilmektedir. Peki, Cırcır nasıl yazılır? İşte, Cırcır kelimesinin doğru yazımı ile ilgili detaylar…

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        Cırcır böceği: Ayrı yazılır.

        Örnek: "Cırcır böceği yaz gecelerinde sıkça duyulur."

        Narçiçeği: Bitişik yazılır.

        Örnek: "Narçiçeği rengi çok canlıdır."

        Kavuniçi: Bitişik yazılır.

        Örnek: "Kavuniçi elbise çok dikkat çekiciydi."

        Bülbül yuvası: Ayrı yazılır.

        Örnek: "Bülbül yuvası ağaçların yüksek dallarında bulunur."

        Beşbıyık: Bitişik yazılır.

        Örnek: "Bahçede beşbıyık çiçeği açmış."

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