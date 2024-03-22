Sosyal medyada milyonlar onların peşinde, onlarsa kimseyi takip etmiyor
Taylor Swift
Instagram'da 283 milyon takipçisi olan şarkıcı, hiç kimseyi takip etmiyor.
Olivia Rodrigo
Instagram'da 36.8 milyon takipçisi olan genç şarkıcının takip ettiği kişi sayısı sıfır.
Bad Bunny
46.5 milyon dolar takipçisi olan Porto Rikolu'nın takip ettiği hiçbir hesap yok.
Gisele Bundchen
Instagram'da hiç kimseyi takip etmeyen ünlü süper modelin takipçi sayısı 22.5 milyon.
Megan Fox
Ünlü oyuncu, 21.7 milyon kişi tarafından takip edilirken, hiç kimseyi takip etmiyor.
Billie Eilish
Ödüllü şarkıcı ve bestecinin Instagram'da 110 milyon takipçisi var, hiç takip ettiği yok.
Jason Statham
41.8 milyon takipçili ünlü İngiliz oyuncu, hiç kimseyi takipte değil.
Zendaya
184 milyon takipçisi olan Zendaya, sadece oyuncu Storm Reid'in annesi Robyn Simpson'ı takip ediyor.
Beyonce
Ünlü şarkıcının 319 milyon takipçisi var ve o sadece rap şarkıcısı eşi Jay-Z'yi takip ediyor.
Jay Z
719 bin takipçili rapçi de sadece eşi Beyonce'yi takipte.
Adele
56.6 milyon takipçisi olan şarkıcı, sadece kendisi adına açılan fan hesabını takip ediyor.
Tom Hanks
Instagram'da 9.5 milyon takipçisi olan Tom Hanks, sadece eşi Rita Wilson'ı takip ediyor.