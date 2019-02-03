Beşiktaş'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Japon yıldız Shinji Kagawa, Türkiye'deki kariyerine müthiş başladı.
Antalyaspor maçında 81. dakikada oyuna giren Kagawa, topla ilk buluşmasında golünü attı.
2 dakika sonra frikikte topun başına geçen Japon oyuncu, yine topu ağlarla buluşturdu.
Shinji Kagawa, damga vurduğu Antalyaspor maçının ardından şunları söyledi:
"İnanılmaz bir başlangıç oldu. Maçtan önce 2 gol atacağımı söyleseniz böyle bir şeyi hayal bile edemezdim."
"4-1'ken oyuna girdim ve bunun rahatlığı da vardı. Arkadaşlarım maç boyunca çok iyi oynamıştı, ben de onu devam ettirdim. Kolay olacağını hissetmiştim."
"Taraftarlarımız adına çok mutluyum. Oyuncu arkadaşlarım, teknik ekip, hocamız beni çok rahatlattı. Sadece 1 maç kazandık, oynamamız gereken çok maç var, önemli olan böyle devam etmek."
Shinji Kagawa'nın bu muhteşem performansının ardından sosyal medya coştu. İşte bazı yorumlar:
- Beşiktaş’ta ilk maçında 2 gol atan Kagawa, golcü futbolcu Slimani’nin bir sezonluk gol istatistiğini geride bıraktı.
- Japon yapıştırıcısı Kagawa!
- Kagawa Allah’tan 80’de girdi. Ya 60’ta girseydi?
- Kendine gel Kagawa ne yapıyorsun?
- Bir sezonda Larin'in yapamadığını Kagawa 2 dakikada yaptı...
- Kagawa diye aldık, Tsubasa çıktı!
- Kagawa biraz uyum problemi yaşadı, ilk 3 saniye falan afalladı!
- Hemen alalım Kagawa’nın bonservisini. Para toplayalım, tesisleri satalım. Kermes yapalım.
- Japonsun bi kere akıllı adamsın Kagawa!
- Kagawa'nın ilk golü... En son Mario Gomez varken izlemiştim böyle bir şey!
- Allahım mutluluktan ağlamak istiyorum. Kagawa, Gomez'i unuttur bize!
- Üstün Japon teknolojisi Kagawa...
- Ne yapın, ne edin Shinji Kagawa’nin bonservisini alın!
- Kagawa sayesinde uzun süre sonra keyifli bir maç izlemiş oldum. Adam bazılarının senelerce yapamadığını maçı easy moda alıp iki dakikada yaptı...
- Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atması aslında ülke futbolunun bir özeti. 6 aydır ayağına top değmemiş oyuncu biraz yetenekli ve zekiyse ilk maçında hemen kendisini fark ettiriyor.
- Kagawa bey napıyorsunuz!
- Burak Yılmaz’a çok gol attırır Kagawa!
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