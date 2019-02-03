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"4-1'ken oyuna girdim ve bunun rahatlığı da vardı. Arkadaşlarım maç boyunca çok iyi oynamıştı, ben de onu devam ettirdim. Kolay olacağını hissetmiştim."

"Taraftarlarımız adına çok mutluyum. Oyuncu arkadaşlarım, teknik ekip, hocamız beni çok rahatlattı. Sadece 1 maç kazandık, oynamamız gereken çok maç var, önemli olan böyle devam etmek."