Haberler Yaşam Sosyal medyanın günlük hayatınıza zararlı etkileri sandığınızdan daha fazla!

Sosyal medyanın günlük hayatınıza zararlı etkileri sandığınızdan daha fazla! Yapılan araştırmalar sonucunda sosyal medyanın, fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarından, iş performansına kadar 46 adet zararlı yönü tespit edildi. Sidney Teknoloji Ünversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışma, sosyal medya kullanımının hayatımızdaki zararlı etkisini gözler önüne serdi. Habertürk Giriş: 27.07.2023 - 15:05 Güncelleme: 27.07.2023 - 15:05 facebook

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Sidney Teknoloji Üniversitesi tarafından yapılan çalışma sosyal medyanın olumsuz etkilerini gözler önüne serdi. Sosyal medya kullanımının en yaygın etkisi ise kıskançlık, yalnızlık, kaygı ve düşük özgüven.

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DUYGU DURUMU BOZUKLUĞUNA NEDEN OLUYOR Sosyal medyanın kişilere bir diğer olumsuz etkisi ise "kötü amaçlı yazılımlara maruz kalma ve "kimlik avı". Araştırmacılar bu olumsuz etkileri altı alt kategoride inceledi.