YKS 4 yıllık sözel ile alan üniversite bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamları
YKS 2 ve 4 yıllık sözel puanı ile alım yapan bölümlerin YKS puanları merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih işlemleri ise 27 Temmuz ile 8 Ağustos günleri arasında gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzu ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler sözel bölümlerin taban puanlarını sorguluyor. İşte 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite sözel bölümleri, sıralamaları ve kontenjanları...
Sözel bölümler taban puanları ve başarı sıralamaları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri 27 Temmuz Perşembe günü başladı ve 8 Ağustos'a kadar devam edecek. İyi bir üniversite kazanma amacıyla üniversite tercih işlemlerini yapacak olan öğrenciler, 2 ve 4 yıllık sözel ile alan bölümlerin YKS sözel puanlarını araştırıyor. İşte 2023 YKS sözel bölümlerin YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilenler...
4 YILLIK SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (4 Yıllık) (SÖZ)
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)
Basın ve Yayın (4 Yıllık) (SÖZ)
Coğrafya (4 Yıllık) (SÖZ)
Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (SÖZ)
Çerkez Dili ve Kültürü (4 Yıllık) (SÖZ)
Çizgi Film ve Animasyon (4 Yıllık) (SÖZ)
El Sanatları (4 Yıllık) (SÖZ)
Film Tasarımı ve Yazarlığı (4 Yıllık) (SÖZ)
Film Tasarımı ve Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)Film Tasarımı ve Yönetmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Fotoğraf (4 Yıllık) (SÖZ)
Fotoğraf ve Video (4 Yıllık) (SÖZ)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (SÖZ)
Gazetecilik (4 Yıllık) (SÖZ)
Geleneksel Türk Sanatları (4 Yıllık) (SÖZ)
Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (SÖZ)
Görsel Sanatlar (4 Yıllık) (SÖZ)
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (SÖZ)
Gürcü Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)
Halkbilimi (4 Yıllık) (SÖZ)
Halkla İlişkiler (4 Yıllık) (SÖZ)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (4 Yıllık) (SÖZ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) (SÖZ)
İlahiyat (4 Yıllık) (SÖZ)
İletişim (4 Yıllık) (SÖZ)
İletişim Bilimleri (4 Yıllık) (SÖZ)
İletişim Sanatları (4 Yıllık) (SÖZ)
İletişim Tasarımı ve Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)
İletişim ve Tasarımı (4 Yıllık) (SÖZ)
İslam Bilimleri (4 Yıllık) (SÖZ)
İslami İlimler (4 Yıllık) (SÖZ)
Kazak Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)
Kültür ve İletişim Bilimleri (4 Yıllık) (SÖZ)
Kürt Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)
Medya ve Görsel Sanatlar (4 Yıllık) (SÖZ)
Medya ve İletişim (4 Yıllık) (SÖZ)
Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) (SÖZ)
Reklam Tasarımı ve İletişimi (4 Yıllık) (SÖZ)
Reklamcılık (4 Yıllık) (SÖZ)
Rekreasyon Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)
Sanat Tarihi (4 Yıllık) (SÖZ)
Sanat ve Kültür Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)
Sinema ve Dijital Medya (4 Yıllık) (SÖZ)
Sinema ve Televizyon (4 Yıllık) (SÖZ)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Süryani Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)
Tarih (4 Yıllık) (SÖZ)
Tarih Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (4 Yıllık) (SÖZ)
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji (4 Yıllık) (SÖZ)
Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Türk Halkbilimi (4 Yıllık) (SÖZ)
Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Türkoloji (4 Yıllık) (SÖZ)
Yeni Medya (4 Yıllık) (SÖZ)
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) (SÖZ)
Zaza Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)