SÖZEL PUANIYLA ALAN BÖLÜMLER 2023 | TS Sözel puanı ile alım yapan 2 ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

SÖZEL PUANIYLA ALAN BÖLÜMLER 2023 | TS Sözel puanı ile alım yapan 2 ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

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Sözel puanı ile alım yapan bölümler, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 17 ve 18 Haziran'da TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda 3 farklı oturumda gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından TS Sözel puanı ile alım yapan 2 ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralaması araştırılmaya başlandı. İşte 2023 sözel puanı ile alım yapan bölümleri....