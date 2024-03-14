Sözlerden fazlasını anlatan beden dili: Birinin güvenilir olmadığını gösteren 7 işaret!

4. GÖZ KIRPMAK

Göz kırpmak doğaldır ancak birisinin çok fazla veya çok az göz kırpması normal olmayabilir. Örneğin nadiren göz kırpma, kişinin olmadığı biri gibi davranmaya çalıştığını gösterebilir. Bunun yanı sıra deneyimli bir sihirbaz, bir sonraki sihir numarasında doğalmış gibi davranmak için normalden daha yavaş göz kırpabilir.