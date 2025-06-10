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        Haberler Bilgi Yaşam Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi ne zaman? MEB 15 bin Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav nerede olacak?

        Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi ne zaman? MEB 15 bin Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav nerede olacak?

        15 bin Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi belli oldu. Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren sözleşmeli öğretmen atamasında başvuru sonuçları 7 Mayıs'ta ilan edilmişti. Sözlü mülakatlarda, komisyon tarafından adaylara kura yöntemiyle sorular yöneltilecek. Peki Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi ne zaman? İşte MEB Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:23
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        Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi açıklandı. MEB 15 bin öğretmen alımında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Mayıs ayının ilk haftası duyurulmuştu. Sözlü sınavda başarılı olan adayların atamaları yapılacak. İşte Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi ve tüm detaylar

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        15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN SÖZLÜ SINAV DUYURUSU YAYIMLANDI

        15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusu yayımlandı. Buna göre, sözlü sınavlar 23 Haziran'da başlayacak.

        Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek.

        Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi. Sözlü sınava girecek tüm adaylar bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak.

        Sözlü sınav giriş belgeleri 13 Haziran 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak. Adaylar sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleri ile alabilecek.

        Sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

        Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak.

        Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu"yla puanlanacak.

        Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekiyor.

        Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerine puan alanlar başarılı sayılacak.

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        Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise itirazlarını, Bakanlığın "eitiraz.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek.

        Duyuruya ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

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