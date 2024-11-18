SpaceX, 2025'te aralıksız ve hızlı Starship fırlatmaları hedefliyor

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay teknolojileri şirketi SpaceX, megaroket Starship'in altıncı test uçuşuna hazırlanırken, 2025'te fırlatma hızını ve sayısını önemli ölçüde artırmayı planladığını da duyurdu. Şirket, Starship'in gerçek operasyonlar için hazır olmasını sağlamak amacıyla test uçuşlarının sıklığını artırmayı hedefliyor.

STARSHIP İLE YENİ HEDEFLER SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Starship'in gelecek yıl 25 kez uçmasını ve bu sayıyı yıllar içinde 100'e çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Musk, nihayetinde Starship'in günlük uçuşlar gerçekleştirmesini ve insanlığın Mars'a yolculuğunu kolaylaştırmayı planlıyor. SpaceX'in Falcon 9 roketi, bu yıl 100 uçuş gerçekleştirdi, ancak Falcon 9, 2010'dan beri kullanılan ve güvenilirliği kanıtlanmış bir roket. Starship ise hala geliştirme aşamasında ve önemli modifikasyonlar geçiriyor.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen test uçuşunda, Starship'in Super Heavy boosterı ilk kez mekanik kollarla donatılmış özel bir kule olan 'Mechazilla' tarafından güvenli bir şekilde yakalandı ve dünyaya ilk geri dönüş gerçekleşti. Bu test, SpaceX için büyük bir dönüm noktasıydı. Şirket, 18 Kasım 2024'te Starship'in altıncı test uçuşunu planlıyor ve bu uçuşta yine boosteru yakalamayı, bir Raptor motorunu uzayda tekrar ateşlemeyi ve yeniden giriş ve iniş için manevra testleri yapmayı deneyecek. Bu, Starship test uçuşları arasındaki en hızlı dönüşüm olacak ve SpaceX'in fırlatma hızını artırma hedefini doğrulayacak.

FAA VE DÜZENLEYİCİ ZORLUKLAR SpaceX, Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) Starship'in fırlatma ve iniş frekansını artırmak için mevcut lisansını değiştirmesini talep etti. FAA, bu talebi değerlendirmekte ve Starship'in fırlatma sahasındaki çevresel etkilerini analiz etmektedir. SpaceX, daha hızlı ve daha sık fırlatmalar gerçekleştirebilmek için düzenleyici engellerle mücadele ediyor. Şirket, bu yılın başlarında bir blog yazısında, "Starship'lerin uçması gerekiyor. Güvenli uçuşlar gerçekleştirdikçe, daha hızlı öğreniyoruz; daha hızlı öğrendikçe, tam ve hızlı roket yeniden kullanımını daha erken gerçekleştirebiliriz" ifadelerine yer verdi.