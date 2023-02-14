‘Asrın felaketi’ olarak adlandırılan ve 10 ili vuran iki büyük depremin ardından telekomünikasyon ve internet en büyük ihtiyaçlardan oldu. Baz istasyonlarının yıkılması, altyapıların zarar görmesi insanların iletişim kurmalarının önünde de büyük bir engel olarak ortaya çıktı. Telekomünikasyon firmalarının kurduğu mobil altyapı ise büyük ölçüde yetersiz kalmıştı. Hal böyle olunca destek çağrıları da kaçınılmaz oldu.

Bu sırada, ilk günden beri interneti sağlama konusunda yardımı dokunabileceği için çok konuşulan Elon Musk’ın Starlink uydularının Türkiye üzerinde görüldüğü belirtildi.

İLK GÜNLERDE TWEET ATMIŞTI

Tesla, Twitter, SpaceX gibi dev teknoloji firmalarının CEO’su konumunda bulunan ve Starlink uydularının sahibi Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile depremin ilk günlerinde uyduları iletişimi kurmak için Türkiye üzerine gönderebileceğini açıklamıştı.