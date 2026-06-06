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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'den fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme

        SPK'den fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada işlem gören şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplanmasına ilişkin esaslarda değişikliğe gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        SPK'den fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin düzenleme

        SPK bülteninde yayımlanan ilke kararına göre, fiili dolaşımda bulunmadığı kabul edilen pay sahiplerinin, sahip oldukları serbest fon ve özel fon katılma payları aracılığıyla dolaylı olarak sahip oldukları ortaklık payları da fiili dolaşım hesabı dışında değerlendirilecek.

        Kararla birlikte, fiili dolaşımdaki pay adedi ve fiili dolaşım oranı verilerinin günlük olarak yeniden hesaplanması ve kamuya açıklanması uygulamasına geçilecek. Hesaplamalar, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ tarafından gerçekleştirilecek.

        Yeni düzenleme kapsamında hesaplanan fiili dolaşım oranları ve fiili dolaşımdaki pay adedi verileri 15 Haziran'dan itibaren kullanılmaya başlanacak.

        SPK'nin bu düzenlemesiyle, fonlar üzerinden gerçekleştirilen dolaylı pay sahipliklerinin de fiili dolaşım hesaplamalarına yansıtılması amaçlanıyor.

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