Spor kıyafetlerinizi yanlış yıkıyorsunuz! Uzmanlar, terli kıyafetleri asla doğrudan makineye atmamanızın nedenlerini açıkladı!
Spor salonundan eve gelir gelmez kıyafetlerinizi makineye atıyorsanız, kötü kokunun sebebi bu olabilir. Uzmanlar, terli giysilerin yanlış yıkanmasının kalıcı kokuya yol açtığını söylüyor. Detaylar haberimizin devamında…
Temiz yıkandığını düşündüğünüz spor kıyafetleri neden hâlâ kötü kokuyor? Cevap, sandığınızdan daha basit olabilir. Uzmanların önerdiği doğru yıkama yöntemlerini sizin için derledik…
TERLİ KIYAFETLERİ HEMEN MAKİNEYE ATMAYIN
Spor sonrası yapılan en büyük hatalardan biri, terli kıyafetleri eve gelir gelmez çamaşır makinesine atmak.
Uzmanlara göre bu alışkanlık, kötü kokunun kalıcı hale gelmesine neden olabilir. Çünkü terli kumaş kapalı bir ortamda kaldığında bakteri üretimi hızlanıyor ve bu da yıkama sonrasında bile geçmeyen bir kokuya yol açabiliyor.
KIYAFETLERİNİZİN “NEFES ALMASINA” İZİN VERİN
Uzmanlar, spor kıyafetlerinin yıkamadan önce birkaç saat havalandırılmasını öneriyor. Açık havada bir çamaşır ipi ya da ev içinde bir kurutmalık bu iş için yeterli. Terin buharlaşmasına fırsat vermek, bakterilerin çoğalmasını önemli ölçüde azaltıyor.
SPOR KIYAFETLERİ NEDEN DAHA ÇOK KOKAR?
Aktif giyim ürünleri teri ciltten uzaklaştıracak şekilde tasarlanır. Ancak bu özellik, vücut yağlarının da kumaşın liflerine çekilmesine neden olur. Eğer doğru yıkama yöntemi uygulanmazsa, bu kalıntılar vücut ısısı arttığında yeniden koku yayabilir.
DOĞRU YIKAMA İÇİN ALTIN KURALLAR
Kıyafetleri makineye atmadan önce ters çevirmek, bakterilerin yoğun olduğu bölgenin su ve deterjanla daha iyi temas etmesini sağlar.
Benzer kumaşları birlikte yıkamak da önemli; sentetik taytları ağır kot pantolonlarla yıkamak hem kumaşa zarar verir hem de performansını düşürür. Deterjan kullanımında ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Fazla deterjan, kumaş üzerinde kalıntı bırakarak bakterilerin tutunmasına zemin hazırlar.
Uzmanlar, normal miktarın yarısının yeterli olabileceğini belirtiyor. Ayrıca spor kıyafetlerinde yumuşatıcı kullanılmaması öneriliyor çünkü bu ürünler kumaşın nefes alma özelliğini azaltabiliyor.
SICAKLIK VE KURUTMA SEÇİMİ ÖNEMLİ
Spor kıyafetleri için genellikle 30 derece ideal kabul ediliyor; çoğu durumda 20 derece bile yeterli. Yüksek ısı ise esnek kumaşların yapısını bozabiliyor. Bu nedenle kurutma makinesi yerine doğal kurutma tercih edilmeli.
Kaynak: Daily Mail