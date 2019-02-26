Serdar Ali Çelikler: İnanması güç bir derbi izledik. İlk devresi girilen tüm pozisyonların golle sonuçlanması halinde 4-1 Beşiktaş lehine bitmesi gereken bir oyun vardı. Yine de ev sahibi 3 farkı buldu.
2. yarıda ise Ersun Yanal birden bire ve belki de bu sezon ilk defa taktik doğrular yaptı. Yanal'ın bu "Ya herro ya merro" anlayışı daha 10. dakikada işe yaradı ve Dirar'ın ortasında ceza sahası koşusu yapan Zajc'ın şık golü geldi.
Bu maç bir kez daha gösterdi ki derbi ve Fenerbahçe dedin mi ipleri bir an bile salmamak lazım. Bu takımın genetiğinde büyük maçlarda sinmek yok. Bu özelliği onu her daim büyük maçlarda etkili takım haline getiriyor.
Sonuçta ilk devredeki plan için övmemiz gereken Şenol Hoca maçı veren adam pozisyonuna geldi. Takımını inanılmaz kötü hazırlayan Yanal ise 2. yarıdaki "Gerekirse 5 yerim ama maçı çevirmem için bu riskleri almam lazım" diyerek önemli bir iş üstlendi.
Mehmet Demirkol: Ersun Yanal 20. dakikada orta sahanın tamamını değiştirse kimse bir şey diyemezdi. Risk aldı. Orta sahayı değil oyunu en enine genişletecek ön alan değişiklikleri yaptı. Ayew ve Valbuena’yla çizgiden çizgiye genişleterek orta saha baskısını kırdı.
İşler tersine döndü. 3-0 yenik ve dağılmış takım Beşiktaş gibiydi artık. Sonra 11 dakikada gelen 3 gol. Burak’ın direkten dönen topuna rağmen Fenerbahçe için fazlası da mümkündü. Ne başlangıç ve geri dönüş ama...
Ali Ece: İlk yarıda Fenerbahçe ne kadar kötüyse ikinci yarıda o kadar iyiydi. Ersun Yanal’ın oyuncu değişiklikleri maçın kaderini kökünden değiştirdi. Zajc’ın golüyle devreye başlayan Fenerbahçe önce Valbuena’nın duran top ustalığı sonucu sonra da Hasan Ali’nin müthiş golüyle büyük bir geri dönüşe imza attı.
Gürcan Bilgiç: İlk 45'in mağlup Ersun Yanal'ı, istifaya davet edilen Ali Koç'u, "çaresiz" görülen Fenerbahçe'si. İkinci 45'in "bambaşka"ya dönüşmesi, Beşiktaş'ı "mahcup" kısmına taşıdı. Oyun da, goller de Fenerbahçe'den geldi.
Müthiş geri dönüşün kahramanları (Sadık-Hasan Ali) ilk yarıda yenen gollerin de sebepleriydi. Onlar kendi rövanşlarını alırken, Süper Lig, kendi tarihine "Fenerbahçe ile dalga geçilmez (2)" yazıyordu.
Ahmet Çakar: Dün gece adeta kamera şakası gibi bir maç vardı. İlk yarı Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahadan sildi. Tam 3 gol buldu. Ama ikinci yarı ilk devrede hiçbir şey oynamamış Fenerbahçe, resital yaptı.
İlk yarıda Beşiktaş'ın karşısına Fenerbahçe PAF takımı çıksa abilerinden daha iyi oynar, ikinci yarıda da Fenerbahçe'nin karşısına Beşiktaş'ın PAF takımı çıksa sonuç böyle olmazdı. Bence dün gecenin galibi Fenerbahçe oldu.
Hakem Bülent Yıldırım, kötü maç yönetti ama skor onu da TFF'yi de kurtardı. İlk goldeki kazanılan frikikte faulü yapan Burak. Ama Bülent faulü Beşiktaş'a verdi ve gol geldi. Verdiği penaltı doğru. Ama bu penaltıdan sonra maçta öylesine eyyam düdükleri çaldı ki inanılır gibi değil.
Fatih Doğan: Fenerbahçe'nin ikinci golünde 62'de Sadık'ın golünde net Dorukhan'ın omuzuna basarak hem rakibini engelliyor, hem de kendi yükseliyor. Net bir faul. Ancak Bülent Yıldırım VAR'a gidip eyyam kokan bir kararla golü veriyor.
Attila Gökçe: Maçı tarihi farkla kazanması beklenen Beşiktaş, ikinci yarıda Fenerbahçe’nin “reaksiyonu” ile sarsıldı. Hatlar arasındaki bütün bağlar koptu. Fenerbahçe ligde yaşadığı dramatik tabloyu yırtarcasına inanılmaz bir silkinişle maçı kurtardı, hiç değilse 1 puanla umuda tutundu.
Beşiktaş açısından bu maç beraberlik değil, yenilgi anlamına geliyor. Artık şampiyonluk hesaplarında yoklar. UEFA Avrupa Ligi’ne de belki katılabilirler.
Erman Özgür: Beşiktaş tempo yapmaktan vazgeçip bütün bir oyun oynamayı tercih edince bırakın Fenerbahçe’nin yorgunluğunu değerlendirmeyi, 3-0’ı bile koruyamadı. Özellikle Valbuena ve Ayew’in oyuna girmesiyle Dirar’ın müthiş performansı, Fenerbahçe’nin geri dönüşündeki en önemli ayrıntı oldu. 3-0’dan veren Beşiktaş, gecenin kaybedeni olurken, ne kadar kötü bir sezon geçirirse geçirsin, derbi kaybetmeyen Fenerbahçe de gecenin kazananı oldu.
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