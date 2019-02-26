2 | 16

2. yarıda ise Ersun Yanal birden bire ve belki de bu sezon ilk defa taktik doğrular yaptı. Yanal'ın bu "Ya herro ya merro" anlayışı daha 10. dakikada işe yaradı ve Dirar'ın ortasında ceza sahası koşusu yapan Zajc'ın şık golü geldi.