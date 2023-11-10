Spor yazarları, Beşiktaş'ın Bodo/Glimt mağlubiyetini değerlendirdi

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Teknik sorumlu Burak Yılmaz, ikinci yarı yaptığı hamleler ile oyuna ortak olmak istedi. Atılan golün ardından kısa bir süre de olsa baskı kurdular. Pozisyonlar buldular. Bu tablo karşısında ister istemez akla gelen soru, bu oyuncular ilk 11’de neden oynamadı olacaktır. Avrupa defterini kapatan Siyah-Beyazlıların işi oldukça zor. Yönetimsel sorun sahaya çok net biçimde yansıyor. Taraftar da bunun farkında. Yönetime ve takıma yapılan tepkilerden bunu görmek mümkün. Herkes biliyor ki, sahadaki çöküşün tek sorumlusu yönetimdir. (HABERTÜRK)

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ALİ ECE: BİR ZAHMET CEVAPLARI BEKLİYORUZ Bu sezonki Beşiktaş, bundan yıllar sonra spor yönetimi derslerinde ibret olsun diye okutulacak bir vaka: 15-20 milyon Euro harcayıp bir önceki sezondan daha kötü bir takım nasıl kurulabilir? Ligde kısa süre içinde havlu attıktan sonra Konferans Ligi’nde Bodo, Club Brugge ve Lugano’nun olduğu grupta 4. maçın sonunda nasıl 1 puan ile sonuncu sırada yer alınabilir? Şenol Güneş gibi kulübün 120 tarihindeki en başarılı hocalarından birisi yerine daha önce hiç teknik direktörlük deneyimi olmayan birisi göreve getirilebilir?