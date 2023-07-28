Spor yazarları Beşiktaş'ın Tirana galibiyetini değerlendirdi

UĞUR MELEKE: Şenol Güneş’in sahaya sürdüğü ilk 11’in ilk bir saatte ciddiyetiyle, iştahıyla, organizasyonuyla iyi puan topladığını söyleyebiliriz kesinlikle. Bu bölümde Beşiktaş’ın özellikle topla çıkma stratejisi etkileyiciydi: Oyun kurulurken Hadziahmetovic, stoperlerin sağına eklemlenip üçlü bir hat oluşturuyor. Onur orta sahayı altılıyor ve sağda Amir-Rosier-Onur’la yaratılan kalabalık, Tirana savunmasının dengesini bozuyor. Beşiktaş’ın dün ofansta en büyük sırrı buydu, birçok hücum da, tabela da oradan doğdu zaten. (HÜRRİYET)

TURGAY DEMİR: Beşiktaş iyi oynadığı ve çok farklı kazanması gereken maçta 2-0'dan sonra işi hafife alınca rakibine tur için umut veren golü yedi. Golden sonra da Beşiktaş özellikle Aboubakar'ın şahsi becerisiyle yine net pozisyonlar bulduysa da kah şanssızlık, kah beceriksizlik farkın artmasını önledi. Sonra genç Semih girdi oyuna ve tam maç biterken attığı harika golle işi bitirdi. Bu golden önce alt yapıdan 15 yıl önce çıkan Kaptan Necip'in kritik bir pozisyonu önlemesi harika bir tesadüftü! (FOTOMAÇ)

3 Şurada Paylaş!









"ÇÖZÜM SAHADA BULUNACAKTIR"

ALİ GÜLTİKEN: Bu kadro takıma katılacak yeni oyuncularla oyun kalitesini daha da yukarıya çekecek. Şu anda görünen; birkaç bölgeye daha yaratıcı oyuncu takviyesi yapmak gerekiyor. Bu çalışmalar da zaten yapılıyor. Belirli süre içinde bunlar da takıma katılacak. Birkaç hafta içinde oyunun ve takımın grafiğinin daha da yükseleceğini göreceğiz. Şu anda tribünlere ve camiaya baktığımızda bir reaksiyon görünüyor. Bunun çözümü elbette yine sahada olacaktır. Gelecek oyuncuların kalitesi ve takımın alacağı yol buna göre şekillenecektir. (SABAH)