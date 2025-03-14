Spor yazarları Rangers-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

"MOURINHO'NUN KADIKÖY'DEKİ HATALARI"

Bülent Timurlenk (Sabah): Mourinho hatalarından ders çıkartabilecek kadar tecrübeli ve akıllı bir teknik adam. Geçen hafta ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle o her zaman bahsettiği dengeyi bozmuş, Fenerbahçe boşalmış orta sahası ile Rangers'tan üç gol yemişti. Dün Dzeko ve Tadic'i yedek oturtup orta sahayı Fred ve Amrabat'la yapmak işte o dengeyi getirdi. İlk 30 dakika belki Fenerbahçe'nin hücum istatistiklerinde parlak bir görüntü çizmese de Ibrox tribünleri bütün maçı tırnaklarını yiyerek izlediler. Szymanski'nin nefis golü, ikinci golde Mert'in ısrarla hücum bindirmesi ve sahanın en iyisi Fred önderliğinde turu geçmeyi hak eden bir futbol... İskoçlar İstanbul'da maden bulmuşlardı. Dün Cerny'nin yetenekleriyle oyuna tutunmaya çalıştılar. İkinci topları Fred ve Amrabat toplayınca geçiş hücumu bulmakta da zorlandılar. Mourinho'nun takımı 90 dakika içinde fişi çekebilirdi. 19 hücumun golle sonuçlanan isabetli 2 şut dışında çerçeveye topu vuramamak ilk maçta olduğu gibi dün de sorundu.