Spor yazarları Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-1'lik skorla devirdi ve zirve takibini sürdürdü. Spor yazarları, bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.
Spor yazarları, Sivasspor - Fenerbahçe maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
"SONUÇTA 3 GOL 3 PUAN"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Sarı-lacivertliler için zor bir deplasman maçıydı. Bu nedenle oyunu eleştirmek, hangi oyuncunun oynayıp oynamadığına kafa yormak anlamsız kalıyor. Çünkü kazanan bir takım var. Elde kalan tek şey şampiyonluk. Bunun için her maçı kazanmak zorundalar. Kazanırken de, Galatasaray’ın kaybetmesini beklemek stresin en büyüğü olsa gerek. Kostic oynasa iyi mi olurdu? Ya da Oğuz ilk 11’de yer alsaydı. Bunların bir önemi yok. Sonuçta 3 gol 3 puan.
"KALİTESİYLE SKORU DEĞİŞTİRDİ"
Ahmet Çakar (Sabah): İlk yarıya bakıyoruz, kötü hatta çok kötü oynayan bir Fenerbahçe var. Maçın başında Livakovic'in kurtardığı mutlak bir gol ve devrenin kalan bölümlerinde de savuşturduğu önemli pozisyonlar vardı. Devrenin sonunda sahneye Talisca çıktı. Bir oyuncu ne kadar kötü oynarsa oynasın, kalitesiyle skoru değiştirebiliyor. Öyle de oldu. Topu alışı, rakibinden sıyrılırken faulü kazandırması ve kullandığı muhteşem frikikle Fenerbahçe golü buldu. İkinci yarının çok zor geçeceğini düşünüyorduk ki Tadic ikinci golü attı.
"BIÇAK SIRTINDAKİ BİR MAÇTI"
Gürcan Bilgiç (Sabah): Sivasspor'un daha akıllı ve çalışılmış pozisyonlarının karşısına Livakovic kurtarışları ile dikilirken, devre arasının görkemli transferi Talisca, müthiş bir frikik ile beklenen golü getirdi. Birçok kararın tartışmaya açık olduğu, verimsiz ve bıçak sırtında oynanan bir maçtı. Mourinho'ya "işleri nasıl düzeltemezsin, nasıl daha kötü hale sokarsın" diye sorsak, bu oyunu seyirci gibi seyretmesi örnek olarak gösterilebilir. Fred ve Szymanski'nin üç ciğerle oynamak zorunda olduğu, topun rakibe bırakıldığı anlarda da aksiyonların önüne geçilemediği görüntü vardı. Skriniar'ın ve Çağlar'ın Rey Manaj karşısında sürekli zor duruma düşmesi de enteresan. Kenardaki İsmail'in merkeze çekilmesiyle problem çözülebilirdi.
"TALISCA OYNUYORSA ONU ÇIKARMAM"
Erman Toroğlu (Sözcü): Fenerbahçe çok ağır oynuyor çok yan top yapıyor, rakip de kapanmaya fırsat buluyor. Çünkü hücumcuları boş alan açmıyorlar, deplase olmuyorlar, çapraz yalancı koşular atmıyorlar. Rakibin kucağında gömülüyorlar. Düşünün Tadic tarzında bir oyuncunun attığı gol ve asist sayısının Avrupa'da üst düzey bir ligde bu rakamlara ulaşma şansı var mı? Kesinlikle yok. Ancak Türkiye'deki futbol ikliminde olur. Fenerbahçe'de şöyle bir gerçek var. Eğer Talisca oynuyorsa, Talisca'yı çıkarmam. Ne zaman çıkarırım, elini kaldırıp beni oyundan al derse. Çünkü adam rakip için çok tehlikeli işler yapıyor. Haliyle rakip defansı tedirgin ediyor.
"BERABERLİK GOLÜ YEMEDİYSE ŞANSTIR"
Ömer Üründül (Sabah): Mourinho'yu anlamam gerçekten mümkün değil. Kümede kalma mücadelesi veren bir takım ile deplasmanda oynuyorsun, sahaya çıkan ilk 11'de fiziksel sıkıntıları olan 3 oyuncu bir arada. Mourinho'nun yapması gereken acilen iki oyuncu değişikliğiydi. Bunu yapmadığı gibi 80. dakikaya kadar bekledi. Eğer o arada F.Bahçe beraberlik golünü yemediyse bu şanstır. Artık nefes alamaz hale gelen Dzeko'nun yerine giren En-Nesyri kısa sürede rakibi bir kişi eksik bıraktırttı. Mourinho'ya sormak istiyorum; Kostic niye hiç yok? Oğuz-En Nesyri niye son 10 dakikada giriyor? İrfan Can neden hiç belli bir bölüm olsa da düşünülmüyor? Dün gece fizik açıdan eleştirdiğim iki kişi 3 gol attı. Ama bu her şey doğru yapıldı demek değildir! Bana göre Mourinho'nun bu anlayışı ile F.Bahçe'nin son 7 maçta hiçbir tane garantisi yok. Nedeni de şu; dünya futbolu atletizme dönmüş, Mourinho ise kadro tercihleri ile ağır çekim oynatıyor.
"MUCİZEYİ TALISCA YARATTI"
Şansal Büyüka (Nefes): Fenerbahçe, sahanın hiçbir yerinde, hiçbir adamıyla iyi görüntü vermedi... Özellikle orta sahada Szymanski-Fred ikilisi tek atak kesemedi, tek hücuma çıkış yapamadı..Maçın ilk yarısında belki de sezonun en en kötü Fenerbahçe’sini izledik... İşte böyle bir ortamda Fenerbahçe golü için bir mucize lazımdı ve geçen hafta olduğu gibi bu mucizeyi gene Talisca yarattı. Fenerbahçe'nin en büyük şansı ikinci yarının hemen başında ikinci golü bulması oldu.