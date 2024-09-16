Spor yazarları Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bilal Meşe (Milliyet): Beşiktaş, ikinci yarıda da üç puanlık 'çilingiri' aradı, bulamadı. Doldur - boşaltla gitti, savunmada duvarını aşamadı. Immobile'yi de pek göremedik! Beşiktaş bir fırsat daha buldu, Rafa Silva ile.... 60'da tecrübeli oyuncu, klasına yakışır bir topuk vuruşu yaptı, Uğurcan adeta uzadı, iki hamlede topa sahip oldu. Muçi, Semih hamleleri de üç puanı getirmedi. On kişi kalan Trabzon'u yenemiyorsanız, bunun adı olsa olsa, beceriksizliktir beyler... Tabi, savunma bloğunun yanı sıra Uğurcan'ın hakkını da teslim edelim.