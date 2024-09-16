Spor yazarları Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. 13. dakikada Visca'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan bordo-mavililer, 17'de Okay'ın golüyle öne geçerken, Beşiktaş bu gole 39'da Gedson Fernandes ile yanıt verdi. Spor yazarları, Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi.
İbrahim Yıldız (Habertürk): Şenol Güneş tecrübeli bir teknik adam. Maçı berabere bitirmek için savunma güvenliğini iyi kurdu. Üstelik Uğurcan’ın yüksek performansı da buna eklenince rakibine ikinci gol izni vermediler. Trabzonspor savunmayı iyi yaparak bir puan almayı başardı. Kaleci Uğurcan 6 net gol olacak pozisyona dur diyerek maçın kahramanı oldu. Şenol Güneş ilk maçında bu takımla ciddi işler yapacağı sinyalini verdi. Yeni kurulan bir ekiple yeni bir teknik adamın serüvenini izleyeceğiz…
Cem Dizdar (Fanatik): Öyle bir maç ki, gerek teknik adam değişikliğine giden Trabzon’un gerek bu değişikliğe bağlı belirsizlik nedeniyle Beşiktaş’ın ne yapacağı merak konusuydu. Şenol Güneş orta sahayı Batista Mendy, Okay Yokuşlu ikilisiyle sertleştirmeye çalışırken Giovanni Van Bronckhorst bu alanı tek savunmacı Al Musrati bir de top yapacağı, Gedson Fernandes ile tahkim etmişti. Beşiktaş baskın göründüğü ve pas oyunuyla bulduğu gole rağmen maçı 36 orta 22 şut ile berabere tamamladı! Van Bronchorst bu veriler üzerine epey çalışacaktır sanırım..
Bilal Meşe (Milliyet): Beşiktaş, ikinci yarıda da üç puanlık 'çilingiri' aradı, bulamadı. Doldur - boşaltla gitti, savunmada duvarını aşamadı. Immobile'yi de pek göremedik! Beşiktaş bir fırsat daha buldu, Rafa Silva ile.... 60'da tecrübeli oyuncu, klasına yakışır bir topuk vuruşu yaptı, Uğurcan adeta uzadı, iki hamlede topa sahip oldu. Muçi, Semih hamleleri de üç puanı getirmedi. On kişi kalan Trabzon'u yenemiyorsanız, bunun adı olsa olsa, beceriksizliktir beyler... Tabi, savunma bloğunun yanı sıra Uğurcan'ın hakkını da teslim edelim.
Oğuzhan Genç (Habertürk): Yeni transfer Joao Mario, hafta boyunca beklendiği gibi sahadaydı ama Rashica'nın solda olduğu dizilimde Beşiktaş beklenen hücum etkinliğinden uzaktaydı. 10 kişi kalmasına rağmen direnci devam eden Trabzonspor karşısında Rashica sağa geçince işlemeye başladı Beşiktaş. İkinci yarıda da Beşiktaş oyuna hakim gözükse de Trabzonspor'un direnci düşmedi. Rafa Silva'nın topuğu başta olmak üzere Uğurcan hayati kurtarışlarla takımını ayakta tuttu.
Uğur Meleke (Hürriyet): Beşiktaş adına maçın dikkat çeken performansları merkezin çok kalabalıklaştığı bir maçta iki bekten geldi. Özellikle Svensson’daki gelişim belli ki “Van Bronckhorst Bek Okulu”ndan öğrendikleriyle de ilgili. Tabii ki 80 dakikası 11’e 10 oynanan bir maçın teknik analizini yapmak zor. Ancak ilk 20 dakika boyunca Trabzon’da en azından iştah anlamında bir şeylerin değiştiğini gözlemledik. Mendy, geçen seneki Beşiktaş maçındaki seviyesine döndü adeta. Uğurcan kalesinde devleşti. Yeni santrfor Banza’nın da takımın çehresini değiştireceği kesin. Hem klas, hem de çok tutkulu bir oyuncu.
Ali Gültiken (Sabah): Maçın sonuna kadar takımının ayakta kalmasındaki en büyük faktör oldu. Beşiktaş'ın Semih ve Muçi ile yaptığı hamleler var ancak istediği ölçüde sonuç ortaya çıkmadı. Bu tür maçları oynarken biraz daha yüksek tempoya geçmek, rakibin dengesini bozmak için önemli. Beşiktaş'ın eksik yaptığı taraf buydu.
Güntekin Onay (Hürriyet): Dün Beşiktaş koşullar ne olursa olsun 80 dakikadan fazla 10 kişi oynayan Trabzonspor’u yenmeliydi. Siyah beyazlılar 3 puan için önemli bir fırsatı tepti. Açıkçası teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ilk zor sınavında kırık not aldı.
Olcay Çakır (Fanatik): Şenol Güneş’in gelişiyle birlikte değişimin ayak izlerini sürecektik bu karşılaşmada. Çok izler gördük değişime dair! Visca atılana kadar coşkulu, önde baskılı, öne doğru oynayan, golü arayan, o özlenen, o teknik adam değişikliğine sebep olan olumsuzlukların izini sileceğinin işaretlerini verdi Trabzonspor. Sanırım böyle bir akşam için, böyle bir değişiklik için bu kısım Trabzonsporlular için kafi... Umutsuz başlanan sezonun umudu Şenol Güneş, farkı gecenin özeti oldu...
İskender Günen (Sabah): Orta alanda Okay ve Mendy mükemmel bir oyun ortaya koydu. Uğurcan ise sezon başından beri gösterdiği performansı bu maçta da sürdürdü ve 3 net gol pozisyonunu önleyen isim oldu. Yediği golde hatası yoktu. İkinci yarıda zaman geçtikçe fiziksel anlamda sorunlar öne çıktı. Trabzonspor adına en büyük eksiklik, rakip alanda topa daha fazla sahip olmamaktı ve topu rakibe vermekti. Sonuca bakmaksızın Trabzonspor'un bir takım bütünselliği içerisinde saha içi yardımlaşması gerçekten takdir edilmeli.
Oktay Derelioğlu (Takvim): Uğurcan Çakır yerine bugün başka bir kaleci olsaydı maç çok farklı bir sonuçla bitebilirdi. Beşiktaş adına bir başarasızlık olduğunu söylemeliyim. 10 kişi kalan bir takıma karşı bu maç kazanılmalıydı. Beşiktaş 2 puan bıraktı. Bu sonuçla galibiyet serisi de sona ermiş oldu. Fakat genele bakarsak ilerdeki Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile dörtlüsü gelecek adına Siyah-Beyazlılar için olumlu sinyaller vaadediyor. Mario'nun da takıma alışmasıyla hücum dörtlüsünün daha etkili olacağını düşünüyorum.