Beşiktaş'ın özellikle ilk yarıdaki görüntüsüne göre ikinci yarıda biraz daha derli toplu da olsa bu sefer oyuna akıl koyamadılar. Beşiktaş son 2 maçta kaybettiği 4 puanla Fenerbahçe ve de Galatasaray'ı direkt yarışın içine ortak ettiği gibi saha içinde geçmişini arayan bir insan gibi Beşiktaş geçmişte oynadığı iyi oyunlarını arıyor. O zamanki oyunlarla şu zamanki oyunlar siyahla beyazlar kadar saha içinde farklılık yaratıyor. Ve saha içine istenilen; sürdürülebilir, konforlu oyunu oynayamamasının bir nedeni değil birçok nedeni oluşmaya başladı. "Taktik, oyun ve oyuncu performansı ve de mental olarak geriye giden görüntüsüyle son haftalara girildiği gibi her maçın final olduğu maçlarda, daha kredisi olmayan maçlarda, saha içindeki birlik bütünlükten uzaklaşıp daha saha içinde kopukluk bireysellik ve de coşkusuzluk siyah-beyazlıların en büyük handikabı.