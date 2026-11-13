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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de 16-17-18. hafta programları açıklandı!

        1. Lig'de 16-17-18. hafta programları açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'de 16, 17 ve 18. hafta maçlarının programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 18:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1. Lig'de 3 haftalık program açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'de 16, 17 ve 18. hafta maçlarının programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16, 17 ve 18. haftalarının programı şu şekilde:

        16. HAFTA

        27 Kasım Cuma:

        20.00 Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

        20.00 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor (Yusuf Ziya Öniş)

        28 Kasım Cumartesi:

        13.30 Bandırmaspor-Batman Petrolspor (Bandırma 17 Eylül)

        13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Bodrum FK (4 Eylül)

        16.00 Artı Değer Vanspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

        19.00 Muğlaspor-Mardin 1969 (Muğla Atatürk)

        29 Kasım Pazar:

        13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

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        16.00 Antalyaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Antalya)

        16.00 Boluspor-Turka Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)

        19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Metro Holding Kayserispor (Aktepe)

        17. HAFTA

        5 Aralık Cumartesi:

        16.00 Manisa FK-Bandırmaspor (Manisa 19 Mayıs)

        19.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        6 Aralık Pazar:

        13.30 Batman Petrolspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Batman Şehir)

        13.30 Metro Holding Kayserispor-Bodrum FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

        16.00 Muğlaspor-Antalyaspor (Muğla Atatürk)

        19.00 Bursaspor-Boluspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

        7 Aralık Pazartesi:

        17.00 Mardin 1969-SMS Grup Sarıyer (21 Kasım Şehir)

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        17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Ekenler Beton Sivasspor (Aktepe)

        20.00 Turka Esenler Erokspor-Orfa Yapı Pendikspor (Esenler Erokspor)

        20.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Artı Değer Vanspor (Yusuf Ziya Öniş)

        18. HAFTA

        11 Aralık Cuma:

        20.00 Antalyaspor-Manisa FK (Antalya)

        12 Aralık Cumartesi:

        13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (4 Eylül)

        13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Mardin 1969 (Aktepe)

        16.00 Orfa Yapı Pendikspor-Muğlaspor (Pendik)

        19.00 Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)

        13 Aralık Pazar:

        13.30 Bandırmaspor-Metro Holding Kayserispor (Bandırma 17 Eylül)

        13.30 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

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        16.00 Eminevim Ümraniyespor-Batman Petrolspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

        19.00 SMS Grup Sarıyer-Bursaspor (Yusuf Ziya Öniş)

        14 Aralık Pazartesi:

        20.00 Artı Değer Vanspor-Turka Esenler Erokspor (Spor Toto Akhisar)

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        #program
        #Trendyol
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