1. Lig'de 16-17-18. hafta programları açıklandı!

Trendyol 1. Lig'de 16, 17 ve 18. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16, 17 ve 18. haftalarının programı şu şekilde:

16. HAFTA

27 Kasım Cuma:

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor (Yusuf Ziya Öniş)

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor-Batman Petrolspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Bodrum FK (4 Eylül)

16.00 Artı Değer Vanspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Muğlaspor-Mardin 1969 (Muğla Atatürk)

29 Kasım Pazar:

13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

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16.00 Antalyaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Antalya)

16.00 Boluspor-Turka Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Metro Holding Kayserispor (Aktepe)

17. HAFTA

5 Aralık Cumartesi:

16.00 Manisa FK-Bandırmaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

6 Aralık Pazar:

13.30 Batman Petrolspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Batman Şehir)

13.30 Metro Holding Kayserispor-Bodrum FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Muğlaspor-Antalyaspor (Muğla Atatürk)

19.00 Bursaspor-Boluspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

7 Aralık Pazartesi:

17.00 Mardin 1969-SMS Grup Sarıyer (21 Kasım Şehir)

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17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Ekenler Beton Sivasspor (Aktepe)

20.00 Turka Esenler Erokspor-Orfa Yapı Pendikspor (Esenler Erokspor)

20.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Artı Değer Vanspor (Yusuf Ziya Öniş)

18. HAFTA

11 Aralık Cuma:

20.00 Antalyaspor-Manisa FK (Antalya)

12 Aralık Cumartesi:

13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (4 Eylül)

13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Mardin 1969 (Aktepe)

16.00 Orfa Yapı Pendikspor-Muğlaspor (Pendik)

19.00 Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)

13 Aralık Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Metro Holding Kayserispor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

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16.00 Eminevim Ümraniyespor-Batman Petrolspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 SMS Grup Sarıyer-Bursaspor (Yusuf Ziya Öniş)

14 Aralık Pazartesi:

20.00 Artı Değer Vanspor-Turka Esenler Erokspor (Spor Toto Akhisar)