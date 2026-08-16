14. TAYK–Eker Olympos Regatta yelken yarışları tamamlandı

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen 14. TAYK–Eker Olympos Regatta, İstanbul Boğazı’nda yapılan Yat Sınıfı yarışı ile sona erdi. Boğaz’ın güçlü akıntıları ve değişken rüzgârları arasında yapılan finalde; IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında en çok puanı toplayarak ilk sırada yer alan “Orient Express 6 - Atabay Challengers” takımı “Büyük” kupanın sahibi oldu.

Türkiye’nin en uzun yelken haftası 14. TAYK–Eker Olympos Regatta, İstanbul’un simge parkurlarından Boğaz’da gerçekleştirilen Yat Sınıfı yarışıyla tamamlandı. Görkemli yat filosu, Çırağan’dan Beykoz’a uzanan yaklaşık 35 kilometrelik parkurda değişken rüzgârlar ve güçlü akıntılarla mücadele ederken, Boğaz’ın iki yakasında yarış heyecanını takip eden İstanbullular da final coşkusuna ortak oldu. IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıflarında topladığı puanlarla genel klasmanın zirvesine yerleşen “Orient Express 6 - Atabay Challengers”, Yat Sınıfı’nın “Büyük” kupasını kaldıran ekip oldu. IRC3 ve IRC4 sınıflarında genel klasmanın lideri ise “Electron - Canias – CTD” takımı oldu. IRC GO sınıfında ise “BAU Club - Sail Go” ekibi yer aldı.

Yelkenler Boğaz’da açıldı, final heyecanı İstanbul’a yayıldı

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7–16 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’un farklı parkurlarında düzenlenen 14. TAYK–Eker Olympos Regatta; J70, J70 Match Race, Hareketli Salma ve IOM sınıflarındaki yarışların ardından Yat Sınıfı mücadelesiyle final yaptı.

Organizasyonun son gününde yelkenliler, İstanbul’un eşsiz siluetinin ortasında Boğaz’ın akıntı ve rüzgâr koşullarıyla başa çıkmaya çalıştı. Çırağan’dan start alan filo; Boğaz’ın köprüleri, Rumeli Hisarı, Beykoz ve Kız Kulesi gibi İstanbul’un simge noktaları eşliğinde ilerleyerek Moda Deniz Kulübü’ndeki finiş hattına ulaştı.

Final yarışında ilk dakikalardan itibaren teknelerin birbirine yakın seyretmesi, start hattındaki mücadeleyi daha da hareketlendirdi. Kuzeye ilerleyen ekipler güçlü akıntının etkisini azaltmak için kıyıya yaklaşırken, güneye dönüşte akıntının avantajından yararlanmak için farklı rotalar ve manevralar denedi. Rüzgârın zaman zaman zayıflaması ise takımların stratejilerini yarış boyunca yeniden şekillendirmesini gerektirdi.

Boğaz’ın kendine özgü koşullarında doğru zamanı kollayan, manevraları başarıyla uygulayan ve akıntıyı en iyi okuyan ekipler avantaj sağladı. Tarihi yapıları ve İstanbul siluetiyle çevrelenen parkur, yelkenciler için zorlu olduğu kadar benzersiz bir yarış deneyimine dönüştü.

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Moda Deniz Kulübü’nde finiş veren tekneler, 10 gün boyunca devam eden Olympos Regatta’nın son yarışını geride bırakırken organizasyon da coşkulu bir finalle noktalandı.

“BÜYÜK” KUPA ORIENT EXPRESS'İN

Yat Sınıfı finalinde zirve mücadelesi yarışın son anlarına kadar devam etti. IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıflarının genel klasmanında en yüksek puana ulaşan “Orient Express 6 - Atabay Challengers”, 14. TAYK–Eker Olympos Regatta’nın “Büyük” kupasının sahibi oldu. Bu kategoride ikincilik “Cheetah - Team Acadia” takımının, üçüncülük ise “DAS - Coca Cola İçecek” ekibinin oldu.

IRC3 ve IRC4 sınıflarında ise genel klasmanın ilk sırasında “Electron - Canias – CTD” yer aldı. Bu kategoride “MAYK - Marmara Yelken Spor Kulübü” ikinci, “PUPA - Anadolu Sigorta – CTD” ise üçüncü oldu.

SONUÇLAR:

IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel sıralama:

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Orient Express 6 - Atabay Challengers

Cheetah - Team Acadia

DAS - Coca Cola İçecek

Cheese IV - ENKA

Eker 40 - Eker Sailing Team

Sensei - Ant Yapı Yelken Takımı

Alize M12 - Gözalan

Cheese VIII - Akkök Holding

Çılgın Sigma 2 - Borusan Racing

Carina - Eker Sailing Team / Das

Logo - Logo Yelken Takımı

Agent - CCN Holding Yelken Takımı

Cheese V - Garanti BBVA

Yayık Ayran - Eker Sailing Team

Atlas - Beymen Club Sailing Team

Blackwater - ÇİMSA

Fenerbahçe 5 - TÜPRAŞ

Infinito - GSU Yelken Takımı-Bioderma

Vhagar - MSI

North and South - BW Racing

Code-Zero - Team Zero

Mary - Mad Parfumeur

Edith – 1 - Zena Enerji

Fifty Fifty - Penti – CTD

Alize M - ETİ

IRC3 ve IRC4 sınıfları genel sıralama:

Electron - Canias – CTD

MAYK - Marmara Yelken Spor Kulübü

PUPA - Anadolu Sigorta – CTD

GEMINI III - Sahibinden

Alchera - Doğuş Üniversitesi Yelken Takımı

Gemini - Hitit

Alize - Shell

Alize G 28 - Sebago

Zig Zag - Ekizoğlu

IRC GO

BAU Club - Sail Go

“GÜVENLİ VE BAŞARILI BİR HAFTA SONUNU GERİDE BIRAKTIK"

Yat Yarışları Başhakemi Utku Bircan Balkal, organizasyonu şu sözlerle değerlendirdi:

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“Boğaz Yarışı’nı planlanan saatte gerçekleştirdik. Önceki günlerde yaşanan sorunlar nedeniyle Nox ve Fenerbahçe 1 yarışa katılamadı.

35 teknenin katılımıyla gerçekleştirilen yarışta iki ayrı start uygulandı. İlk start IRC 0-1-2 sınıfları, ikinci start ise IRC 3-4-Go sınıfları için verildi. Start sırasında rüzgâr 12-13 knot civarında seyrederken, rüzgârın şiddeti zaman zaman 0.30 ve 0.50 derece arasında değişen bir yön farkı gösterdi.

Yarışın ardından küçük sınıflardaki tekneler Anadolu Hisarı’na, büyük sınıflardaki tekneler ise Beykoz’a yöneldi. Tüm teknelerin finişleri saat 15.20 itibarıyla Moda Deniz Kulübü önünde tamamlandı. Yarışın herhangi bir kaza veya olumsuzluk yaşanmadan tamamlanması bizim açımızdan son derece memnuniyet verici oldu.

Böylece TAYK-Eker Olympos Regatta’nın yat yarışları programını; cuma günü gerçekleştirilen offshore yarışı, cumartesi günkü şamandıra yarışı ve bugün düzenlenen Boğaz Yarışı ile tamamlamış olduk. Özellikle offshore yarışında hava koşullarının sertleşmesi üzerine parkuru adaların arkasına almak konusunda doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Genel anlamda güvenli ve başarılı bir hafta sonunu geride bıraktık.”

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Türkiye’de bir ilk: Vakaros RaceSense yarış yönetiminde kullanıldı

TAYK–Eker Olympos Regatta, yarış yönetiminde teknoloji kullanımı açısından da önemli bir yeniliğe ev sahipliği yaptı. 14–16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen TAYK Trofesi 7. Ayak Yat Yarışı’nda, dünyanın önde gelen yelken organizasyonlarında kullanılan Vakaros RaceSense teknolojisi Türkiye’de ilk kez bir yat yarışında uygulandı.

GPS tabanlı sistem sayesinde start süreci daha hassas ve şeffaf biçimde takip edilirken, yarış komitesi gerçek zamanlı veriler üzerinden daha hızlı ve güvenilir karar alma imkânına kavuştu. Start hattındaki olası ihlallerin anlık olarak tespit edilmesini sağlayan RaceSense, sporcular açısından daha adil bir yarış ortamının oluşmasına katkı sağlarken Olympos Regatta’nın uluslararası yarış standartlarıyla uyumlu yapısını da güçlendirdi.

Olympos Regatta heyecanı ekranlardan Türkiye’ye ulaştı

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TAYK–Eker Olympos Regatta’nın yarış heyecanı, kapsamlı canlı yayın prodüksiyonuyla İstanbul’un dışına taşındı. 2024 Paris Olimpiyatları açılışının grafik ve 3D modellemelerini hazırlayan ekibin görev aldığı yayınlarda 25 kamera ve 45 kişilik ekip çalıştı.

Teknelerin içinden gerçekleştirilen özel çekimler, yelkencilerin yarış sırasında verdiği kararları, uyguladığı stratejileri ve ekip içindeki iletişimi izleyicilere yakından aktardı. İstanbul’un ikonik manzaralarıyla birleşen görüntüler, yelken sporunun dinamizmini ekranlara taşırken yarışları takip eden izleyicilere de parkurun içinde olma hissi verdi.

16 Ağustos’taki final yarışında Emre Avcı’nın sunumu ve deneyimli yelkenci Can Ergün’ün yorumlarıyla zenginleşen yayınlar; D-Smart Spor Smart, HT Spor, Eker Süt Ürünleri YouTube hesabı ve Tribün Dergi’nin X hesabı üzerinden sporseverlerle buluştu.

10 gün boyunca İstanbul’un farklı noktalarında rüzgârın peşinden giden 14. TAYK–Eker Olympos Regatta, Boğaz’ın muhteşem manzarası eşliğinde gerçekleştirilen final yarışıyla bir kez daha yelken tutkusunu İstanbul’un kalbine taşıdı.