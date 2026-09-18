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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İtalya A Milli Takımımız'ın rakiplerinden İtalya'nın aday kadrosu açıklandı!

        A Milli Takımımız'ın rakiplerinden İtalya'nın aday kadrosu açıklandı!

        UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye, Fransa ve Belçika'ya rakip olacak İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 20:42 Güncelleme:
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        İtalya'nın aday kadrosu açıklandı!

        İtalya Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye, Fransa ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

        İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, üç yıl aradan sonra yeniden “Gök-mavililer” olarak anılan milli takımın başına geçen Mancini, milli takım kadrosuna 34 oyuncuyu çağırdı.

        ADAY KADRO

        Kaleciler: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus)

        Savunma: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)

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        Orta Saha: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham)

        Forvet: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolo Zaniolo (Udinese), Mohamed Ali Zoma (Nurnberg)

        Aday kadroya çağrılan oyunculardan 9'unun, ilk kez İtalya A Milli Takım Kadrosuna davet edildiği belirtildi. Bu isimlerin; Massimo Pessina, Ghilardi, Kayode, Kouadio, Romano, Doumbia, Sebastiano Esposito, Vergara ve Ali Zoma olduğu kaydedildi.

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        #UEFA Uluslar Ligi
        #italya
        #a milli takım
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