A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku!
UEFA Uluslar Ligi'nde cuma akşamı Belçika'ya konuk olacak A Milli Takım'da Orkun Kökçü, ayak parmağındaki ağrıları sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.
Giriş: 30 Eylül 2026 - 10:25 Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım aday kadrosunda değişikliğe gidildiğini açıkladı.
İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldüğü belirtildi.
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