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        Haberler Spor Tenis ABD Açık'ta tek kadınlarda Sabalenka-Rybakina finali!

        ABD Açık'ta tek kadınlarda Sabalenka-Rybakina finali!

        ABD Açık'ta tek kadınlarda son 2 yılın şampiyonu ve dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 2 numarası Kazak Elena Rybakina yarın finalde karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 15:59 Güncelleme:
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        ABD Açık'ta Sabalenka-Rybakina finali!

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda son 2 yılın şampiyonu ve dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 2 numarası Kazak Elena Rybakina yarın finalde karşı karşıya gelecek.

        New York kentinde düzenlenen turnuvada Sabalenka, yarı finalde 3 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula'yı 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez ABD Açık finaline adını yazdırdı.

        Rybakina ise 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Coco Gauff'u 3-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek kariyerindeki ilk ABD Açık finaline yükseldi.

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        Aryna Sabalenka, ABD Açık'ta üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak. Kazak tenisçi Elena Rybakina ise kariyerindeki üçüncü grand slam zaferi ve ABD Açık'taki ilk şampiyonluğu hedefliyor.

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        #ABD Açık
        #Tenis
        #Sabalenka
        #Rybakina
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