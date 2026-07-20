Abdulsamet Yalçın, Galatasaray'da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi Meclis, 15 Temmuz ihanetinde emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis, 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir." dedi. (AA)