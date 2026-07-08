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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Admira Wacker: 0 - Fenerbahçe: 5 | MAÇ SONUCU

        Admira Wacker: 0 - Fenerbahçe: 5 | MAÇ SONUCU

        Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Admira Wacker'ı 5-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 23:01 Güncelleme:
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        F.Bahçe'den Admira'ya farklı tarife!

        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Admira Wacker ekibini 5-0 mağlup etti.

        Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan karşılaşmada Julian Weinberger, Sebastian Gruber ve Fatih Tekeli hakem üçlüsü görev aldı.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, müsabakada Tarık Çetin, Mimovic, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Fred, Musaba ve Çağrı Balta ilk 11'ini sahaya sürdü.

        Maça baskılı başlayan sarı-lacivertliler, 9. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 42. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

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        Sarı-lacivertli ekipte ikinci yarıda Skriniar, Tarık Çetin, Oosterwolde, Fred, Cengiz Ünder, Guendouzi, Levent Mercan, Anthony Musaba, Çağrı Balta ve Bartuğ Elmaz oyundan alınırken, bu isimlerin yerine Becao, İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Adem Yeşilyurt, Asensio, Emre Demir, Kamil Efe Üregen, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai ve Yiğit Fidan oyunda dahil oldu.

        İkinci yarıda da etkili performansını sürdüren Fenerbahçe, 60. dakikada Fred ile farkı 3'e çıkarırken, 70. dakikada Glitia'nın kendi kalesine attığı golle farkı 4'e çıkardı. Sarı-lacivertlilerde kapanışı ise 74'üncü dakikada Becao yaptı.

        12 KİŞİ MAÇ KADROSUNA ALINMADI

        Fenerbahçe'de Admira Wacker karşısında kamp kadrosunda yer alan 12 oyuncu çeşitli sebeplerle kadroya dahil edilmedi.

        Sarı-lacivertlilerde hafif ağrıları bulunan Sidiki Cherif ve Diego Carlos'un yanı sıra Topuk Yaylası kampında sakatlık yaşayan Anderson Talisca ile Archie Brown tedbir amaçlı kadroda yer almadı.

        Bu oyuncuların yanı sıra geçen sezon geçirdiği fıtık ameliyatı dolayısıyla hazır olmayan Dorgeles Nene ile milli takımlardan dönen İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Günok, Oğuz Aydın, Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü maç kadrosuna alınmadı.

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