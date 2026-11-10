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        Alanyaspor'da Joao Pereira dönemi sona erdi!

        Corendon Alanyaspor, Teknik Direktör Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 20:17 Güncelleme:
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        Alanyaspor'da Pereira dönemi sona erdi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Antalya ekibinden yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, turuncu-yeşilli ekibe verdiği hizmet ve katkılardan dolayı Pereira'ya teşekkür ederek plaket takdim etti.

        Açıklamada, "Joao Pereira ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

        Portekizli teknik adam ile bu sezon Süper Lig'de 11 müsabakaya çıkan Akdeniz temsilcisi, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

        Alanyaspor topladığı 12 puanla, ligin 13. sırasında yer alıyor.

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