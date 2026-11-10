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        Alanyaspor'da yeni teknik direktör Uğur Uçar oldu!

        Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, teknik direktörlük için Uğur Uçar ile 2027-2028 sezon sonuna kadar anlaşıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 21:58 Güncelleme:
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        Alanyaspor'da Uğur Uçar dönemi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Uğur Uçar'ı getirdiğini açıkladı.

        Teknik direktör Joao Pereira ile yollarını ayıran turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesabından teknik direktör Uğur Uçar ile anlaştığını duyurdu.

        Açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Uğur Uçar'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi

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        #Alanyaspor
        #uğur uçar
        #süper lig
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