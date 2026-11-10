Alanyaspor'da yeni teknik direktör Uğur Uçar oldu!
Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, teknik direktörlük için Uğur Uçar ile 2027-2028 sezon sonuna kadar anlaşıldığını duyurdu.
Giriş: 10 Kasım 2026 - 21:58 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Uğur Uçar'ı getirdiğini açıkladı.
Teknik direktör Joao Pereira ile yollarını ayıran turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesabından teknik direktör Uğur Uçar ile anlaştığını duyurdu.
Açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Uğur Uçar'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi
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