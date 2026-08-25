Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve transfer açıklaması! Fenerbahçe...
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, 23 yaşındaki stoper Ümit Akdağ için Fenerbahçe tarafından kendilerine bir teklif gelmediğini belirtti.
Giriş: 25 Ağustos 2026 - 13:54 Güncelleme:
Yaz transfer dönemi için çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'nin, Corendon Alanyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Ümit Akdağ'la ilgilendiği iddia edilmişti.
Konuyla ilgili Akdeniz temsilcisinin başkanı Hasan Çavuşoğlu, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e özel açıklamalarda bulundu.
"BİZE BİR TEKLİF GELMEDİ"
Hasan Çavuşoğlu, "Fenerbahçe tarafından Ümit Akdağ'ın transferi konusunda bize bir teklif gelmedi." ifadelerini kullandı.
Genç stoper bu sezon Alanyaspor'un çıktığı 2 maçta da ilk 11'de forma giydi ve 90'ar dakika sahada kaldı.
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