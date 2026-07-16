Aleksa Avramovic, Bahçeşehir Koleji'nde!
Bahçeşehir Koleji, Sırp basketbolcu Aleksa Avramovic'i kadrosuna kattı
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Aleksa Avramovic'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'da forma giyen 31 yaşındaki oyun kurucu şutör ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Avramovic, geçen sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 22 maçta 9,3 sayı, 2 ribaunt ve 3 asist ortalamalarıyla oynadı.
Sırp milli basketbolcu, geride kalan sezon Dubai Basketbol formasıyla Adriyatik Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ