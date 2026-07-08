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        Haberler Spor Tenis Alexander Zverev ile Arthur Fery, Wimbledon'da yarı finalde!

        Alexander Zverev ile Arthur Fery, Wimbledon'da yarı finalde!

        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile dünya 114 numarası Arthur Fery, yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 20:33 Güncelleme:
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        Zverev ile Fery, Wimbledon'da yarı finalde!

        İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

        Son Fransa Açık şampiyonu Alman raket Zverev, ABD'li Taylor Fritz'i 6-4, 6-4 ve 6-2 'lik setlerle 3-0 yenerek kariyerinde ilk kez Wimbledon'da adını yarı finale yazdırdı.

        Büyük Britanyalı sporcu Arthur Fery ise İtalyan Flavio Cobolli'yi 6-4, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

        Zverev ile Fery, yarı finalde kozlarını paylaşacak. Kazanan tenisçi ise finalde Jannik Sinner-Novak Djokovic eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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