Alexander Zverev ile Arthur Fery, Wimbledon'da yarı finalde!
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile dünya 114 numarası Arthur Fery, yarı finale yükseldi.
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 20:33 Güncelleme:
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada çeyrek final müsabakaları tamamlandı.
Son Fransa Açık şampiyonu Alman raket Zverev, ABD'li Taylor Fritz'i 6-4, 6-4 ve 6-2 'lik setlerle 3-0 yenerek kariyerinde ilk kez Wimbledon'da adını yarı finale yazdırdı.
Büyük Britanyalı sporcu Arthur Fery ise İtalyan Flavio Cobolli'yi 6-4, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Zverev ile Fery, yarı finalde kozlarını paylaşacak. Kazanan tenisçi ise finalde Jannik Sinner-Novak Djokovic eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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