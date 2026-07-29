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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 75. yılında anıldı!

        Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 75. yılında anıldı!

        Galatasaray Spor Kulubü'nün kurucusu, Ali Sami Yen, ölümünün 75. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 12:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ali Sami Yen kabri başında anıldı!

        Galatasaray'ın kurucusu, ilk başkanı ve sporcusu Ali Sami Yen için ölümünün 75. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

        Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve sarı-kırmızılı yöneticiler katıldı. Törende Ali Sami Yen için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.

        Törenin ardından Beşiktaş'ın efsane başkanlarından Süleyman Seba'nın kabri de ziyaret edilerek dua edildi.

        "BİZİM GÖREVİMİZ GALATASARAY'I HAK ETTİĞİ POZİSYONA GETİRMEKTİR"

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Galatasaray'ı daha yukarılara taşımak için çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Özbek, "Bugün burada kurucumuz Ali Sami Yen Bey'in vefatının 75. yıl dönümü. Yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber, onu rahmetle anmak için buraya geldik. Ali Sami Yen Bey'in bize emanet ettiği bu güzel kulübü bugüne kadar getiren bütün büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim de görevimiz bundan sonra teslim aldığımız bu güzel emaneti daha yukarılara çıkarmak ve Galatasaray'ı hak ettiği pozisyona getirmektir. Onun için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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