Almanya: 0 - Yunanistan: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup 2. maçında Almanya, evinde Yunanistan'a 1-0 mağlup oldu. 74. dakikada Dimitris Kourbelis'in attığı gole çare bulamayan Almanlar, 1 puanda kaldı. Sürpriz bir galibiyete imza atan Yunanistan ise puanını 6'ya yükseltti.
Giriş: 27 Eylül 2026 - 23:47 Güncelleme:
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup 2. maçında Almanya, sahasında Yunanistan'ı ağırladı. Augsburg Arena'da oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Yunanistan oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 74. dakikada Dimitris Kourbelis attı.
Bu sonucun ardından Almanya 1 puanda kalırken, gruba 2'de 2 yaparak sürpriz bir başlangıc yapan Yunanistan'ın puanı 6 oldu.
Grubun bir sonraki maçında Panzerler, Sırbistan'ı ağırlayacak. Yunanistan, Hollanda'yı konuk edecek.
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