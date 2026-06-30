Amanda Anisimova ve Alex de Minaur, Wimbledon'da 2. tura çıktı
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Amanda Anisimova ve Alex de Minaur ikinci tura adını yazdırdı.
Giriş: 30 Haziran 2026 - 16:52 Güncelleme:
Amanda Anisimova ve Alex de Minaur, sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'da ikinci tur biletini aldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 2. gününde yapılan müsabakalarda tek kadınlarda dünya 6 numarası ABD'li Amanda Anisimova, Kuzey Makedonyalı Lina Gjorcheska'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.
Tek erkeklerde dünya 6 numaralı Avustralyalı raketi Alex de Minaur da Arjantinli rakibi Roman Andres Burruchaga'yı 7-6, 6-1 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek üst tura yükseldi.
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