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        Haberler Spor Tenis WTA Amanda Anisimova ve Alex de Minaur, Wimbledon'da 2. tura çıktı

        Amanda Anisimova ve Alex de Minaur, Wimbledon'da 2. tura çıktı

        Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Amanda Anisimova ve Alex de Minaur ikinci tura adını yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 16:52 Güncelleme:
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        Anisimova ve Minaur, Wimbledon'da 2. turda!

        Amanda Anisimova ve Alex de Minaur, sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'da ikinci tur biletini aldı.

        İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 2. gününde yapılan müsabakalarda tek kadınlarda dünya 6 numarası ABD'li Amanda Anisimova, Kuzey Makedonyalı Lina Gjorcheska'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

        Tek erkeklerde dünya 6 numaralı Avustralyalı raketi Alex de Minaur da Arjantinli rakibi Roman Andres Burruchaga'yı 7-6, 6-1 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek üst tura yükseldi.

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