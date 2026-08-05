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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Anderson Talisca: Sıkı bir şekilde çalışıyoruz

        Anderson Talisca: Sıkı bir şekilde çalışıyoruz

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki 2-0'lık Sturm Graz galibiyetinin ardından konuştu. Sıkı bir şekilde çalıştıklarından bahseden Talisca, "Takım olarak iyi oynarsanız, bireysel performansınız artar. Sıkı bir şekilde çalışıyoruz, bu herkesin performansına yansıyor. Kendi performansımdan da mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 23:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Sıkı bir şekilde çalışıyoruz"

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 yenen Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Anderson Talisca, galibiyeti değerlendirdi.

        SON 3 MAÇTA ÜÇ GOL

        Sezona etkili bir başlangıç yapan ve çıktığı 3 resmi maçta 3 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu, bireysel performansından önce takımın başarısının ön plana çıkarılması gerektiğini söyledi.

        "SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

        Talisca, "Beni değil, bütün takımı tebrik etmemiz lazım. Takım olarak iyi oynarsanız, bireysel performansınız artar. Sıkı bir şekilde çalışıyoruz, bu herkesin performansına yansıyor. Kendi performansımdan da mutluyum." ifadelerini kullandı.

        9 NUMARA SÖZLERİ

        Attığı golü de değerlendiren Talisca, "Aslında bir 9 numara golü diyebiliriz. O pozisyonun gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Hocamız bana çok yardım ediyor. Zeki Hoca, Kuyt Hoca da bana bu çalışmalarda yardım ediyor. Bu çalışmalar da sizi daha iyi yapıyor." dedi.

        Pozisyonu hakkında da konuşan deneyimli oyuncu, "Pozisyonlar hakkında konuşmuyorum. Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım, takıma yardım etmek istiyorum. Ama fena da gitmiyor." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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