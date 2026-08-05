Anderson Talisca: Sıkı bir şekilde çalışıyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 yenen Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Anderson Talisca, galibiyeti değerlendirdi.

SON 3 MAÇTA ÜÇ GOL

Sezona etkili bir başlangıç yapan ve çıktığı 3 resmi maçta 3 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu, bireysel performansından önce takımın başarısının ön plana çıkarılması gerektiğini söyledi.

"SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Talisca, "Beni değil, bütün takımı tebrik etmemiz lazım. Takım olarak iyi oynarsanız, bireysel performansınız artar. Sıkı bir şekilde çalışıyoruz, bu herkesin performansına yansıyor. Kendi performansımdan da mutluyum." ifadelerini kullandı.

9 NUMARA SÖZLERİ

Attığı golü de değerlendiren Talisca, "Aslında bir 9 numara golü diyebiliriz. O pozisyonun gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Hocamız bana çok yardım ediyor. Zeki Hoca, Kuyt Hoca da bana bu çalışmalarda yardım ediyor. Bu çalışmalar da sizi daha iyi yapıyor." dedi.

Pozisyonu hakkında da konuşan deneyimli oyuncu, "Pozisyonlar hakkında konuşmuyorum. Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım, takıma yardım etmek istiyorum. Ama fena da gitmiyor." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.