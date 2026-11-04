Andoni Iraola: Stadyumda iletişim kurmak imkansızdı, oldukça ses vardı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü hafta karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Fenerbahçe sahasında Liverpool’u 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Liverpool’un İspanyol teknik direktörü Andoni Iraola açıklamalarda bulundu.

"BU ATMOSFERDE OYNAMAK ZOR"

Stadyumdaki atmosferin oyunlarını etkilediğini aktaran 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Burası oynaması zor bir atmosfer ve stadyumda iletişim kurmak çok zordu, oldukça ses vardı. Kazanacağımızı düşünerek oynadık ama istediğimiz gibi gitmedi. İlk golde barajı doğru kuramadığımızı söyleyebilirim, Muriqi’nin attığı golde ise daha iyi olmamız gerekirdi. Barcola’nın hızıyla etkili olabileceği bir maçtı fakat istediği pozisyonları bulamadı. Basit goller yedik, yediğimiz ilk gol gerçekten uzak bir serbest vuruştu. İyi olduğumuz anlar var, bulduğumuz 2 golle bunu gösterdiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

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ROTASYON AÇIKLAMASI

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında yaptığı rotasyon hakkında konuşan Andoni Iraola, mağlubiyetin yaptıkları rotasyondan kaynaklı olmadığını söyleyerek sözlerini tamamladı:

“Bu rotasyon sadece bu maç için yaptığımız bir şey değildi sezon içerisinde sürekli yaptığımız bir durum. Hafta içi oynadığımız maçlarda rotasyon yapmak oldukça iyi ilerliyordu. Yediğimiz gollerin şeklinin rotasyonumuzdan kaynaklanan bir problem olduğunu düşünüyorum.”