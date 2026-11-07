Ankara Keçiörengücü: 1 - Manisa FK: 0 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ
Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in 14. haftasında ağırladığı Manisa FK'yı Ömer Faruk'un golüyle 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü, sahasında Manisa FK'yi 1-0 yendi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Barış Çiçeksoyu, Berat Binbir
KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Duhan Aksu, Erkam Develi (Dk. 88 Oğuzhan Ayaydın), İbrahim Akdağ (Dk. 90+4 Halil Can Ayan), İshak Karaoğul, Roshi (Dk. 87 Nabian), Fofana (Dk. 76 Enes Yılmaz), Ömer Faruk Demirel (Dk. 76 Raice)
Manisa FK: Vedat Karakuş, Atakan Çankaya, Herelle, Yasin Güreler, Osman Kaynak (Dk. 49 Osman Kahraman), Toure, Yusuf Talum, Benrahou, Lindseth (Dk. 76 Vargas), Anziani, Sylla
Gol: Dk. 38 Ömer Faruk Demirel (KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 48 Osman Kaynak, Dk. 54 Sylla, Dk. 57 Anziani (Manisa FK), Dk. 62 Roshi, Dk. 87 Wellington, Dk. 90 Mehmet Erdoğan, Dk. 90+3 Oğuzhan Ayaydın (KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü)